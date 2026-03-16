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लाल किला ब्लास्ट मामला: कोर्ट ने दो आरोपियों को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज पीतांबर दत्त ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. कोर्ट ने तुफैल अहमद भट और जमीर अहमद अहंगर को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. दोनों ही आरोपियों की आज एनआईए हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया. 11 मार्च को कोर्ट ने दोनों को आज तक की एनआईए हिरासत में भेजा था.

25 फरवरी को दोनों आरोपियों को जम्मू-कश्मीर की पुलिस दिल्ली में प्रोडक्शन वारंट पर लाई थी. उसके बाद से दोनों एनआईए की हिरासत में थे. एनआईए के मुताबिक जमीर अहमद को उमर उन नबी, मुफ्ती इरफान और डॉक्टर अदील अहमद रतहर ने राइफल, पिस्तौल और जिंदा कारतूस उपलब्ध कराए थे. दोनों आरोपियों का संबंध आतंकी समूह अंसार गजवत-उल-हिंद से है.

एनआईए के मुताबिक 10 नवंबर 2025 को लाल किले के बाहर हुए कार बम विस्फोट की योजना उमर उन नबी ने बनाई थी. उमर उन नबी की मौके पर ही मौत हो गई थी. इस ब्लास्ट में 15 लोगों की जान गई थी और करीब दो दर्जन लोग घायल हुए थे. एनआईए ने आरोपी दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था. एनआईए के मुताबिक दानिश ने ड्रोन में तकनीकी बदलाव किए थे और कार बम विस्फोट से पहले रॉकेट तैयार करने की कोशिश की.