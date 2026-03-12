ETV Bharat / state

लाल किला ब्लास्ट केस: अंतरिम जमानत के खिलाफ ED की याचिका पर अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक को नोटिस जारी

7 मार्च को जावेद अहमद सिद्दीकी को अपनी पत्नी के कीमोथेरेपी के लिए दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दी गई थी.

लाल किला ब्लास्ट केस
लाल किला ब्लास्ट केस (Etv Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 12, 2026 at 8:47 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट से जुड़े मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी को अपनी पत्नी के कीमोथेरेपी के लिए दो हफ्ते की अंतरिम जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सिद्दीकी को नोटिस जारी किया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी.

दरअसल, सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का ये कहना कि सिद्दीकी की पत्नी के कीमोथेरेपी के लिए याचिकाकर्ता के विदेश में रह रहे बच्चे युद्ध के हालात की वजह से भारत में नहीं आ सकते. ट्रायल कोर्ट ने इसी को आधार बनाकर सिद्दीकी को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया था. जोहेब हुसैन ने कहा कि पिछले हफ्ते 52 हजार भारतीय दुबई से भारत आ रही फ्लाईट से लौटे हैं. ऐसे में ये कहना गलत है कि युद्ध के हालात में बच्चे भारत नहीं आ सकते.

बता दें कि 7 मार्च को सिद्दीकी को अपनी पत्नी के कीमोथेरेपी के लिए दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी. सिद्दीकी की पत्नी का कीमोथेरेपी होना था. जावेद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने 18 नवंबर 2025 को गिरफ्तार किया था. फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी लाल किला ब्लास्ट के बाद से ही जांच एजेंसियों के रडार पर था. लाल किला ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार तीन डॉक्टरों का संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से पाया गया, जिसके बाद इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ जांच शुरु की गई. ईडी ने जावेद को टेरर फंडिंग और मनी लांड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था.

ईडी ने 16 जनवरी को जावेद अहमद सिद्दीकी और अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस की क्राईम ब्रांच की ओर से दो एफआईआर दर्ज होने के बाद ईडी ने अपनी जांच शुरु की थी. एफआईआर में कहा गया है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने झूठी सूचना दी कि उसे नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल (एनएएसी) की ओर से मान्यता मिल चुकी है. ईडी ने कहा है कि उसने मनी लांड्रिंग कानून के तहत अल फलाह यूनिवर्सिटी की संपत्तियों को अनौपचारिक तौर पर जब्त कर लिया है.

बता दें कि लालकिला के पास 10 नवंबर को आई20 कार में ब्लास्ट हुआ था. ये कार आमिर रशीद अली के नाम पर थी. इस ब्लास्ट में 15 लोगों की मौत हुई थी और 32 लोग घायल हो गए थे. यूजीसी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, जिसके बाद क्राईम ब्रांच ने जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया था. यूजीसी की शिकायतों के बाद दिल्ली पुलिस की क्राईम ब्रांच ने जावेद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया था.

