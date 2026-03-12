ETV Bharat / state

लाल किला ब्लास्ट केस: अंतरिम जमानत के खिलाफ ED की याचिका पर अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक को नोटिस जारी

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट से जुड़े मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी को अपनी पत्नी के कीमोथेरेपी के लिए दो हफ्ते की अंतरिम जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सिद्दीकी को नोटिस जारी किया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी.

दरअसल, सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का ये कहना कि सिद्दीकी की पत्नी के कीमोथेरेपी के लिए याचिकाकर्ता के विदेश में रह रहे बच्चे युद्ध के हालात की वजह से भारत में नहीं आ सकते. ट्रायल कोर्ट ने इसी को आधार बनाकर सिद्दीकी को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया था. जोहेब हुसैन ने कहा कि पिछले हफ्ते 52 हजार भारतीय दुबई से भारत आ रही फ्लाईट से लौटे हैं. ऐसे में ये कहना गलत है कि युद्ध के हालात में बच्चे भारत नहीं आ सकते.

बता दें कि 7 मार्च को सिद्दीकी को अपनी पत्नी के कीमोथेरेपी के लिए दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी. सिद्दीकी की पत्नी का कीमोथेरेपी होना था. जावेद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने 18 नवंबर 2025 को गिरफ्तार किया था. फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी लाल किला ब्लास्ट के बाद से ही जांच एजेंसियों के रडार पर था. लाल किला ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार तीन डॉक्टरों का संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से पाया गया, जिसके बाद इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ जांच शुरु की गई. ईडी ने जावेद को टेरर फंडिंग और मनी लांड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था.