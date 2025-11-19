ETV Bharat / state

लाल किला धमाके की जांच कर रही NIA तो कैसे हुई ED की एंट्री, जानिए पूरा मामला

ईडी ने अल फलाह ग्रुप के बारे में यह जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ओर से दर्ज दो एफआईआर के आधार पर शुरू की थी. इनमें आरोप लगाया गया था कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने NAAC मान्यता के बारे में गुमराह करने वाला और फर्जी दावा किया था, जिसका मकसद छात्रों, अभिभावकों और सबंधित लोगों को युमराह कर गलत फायदा उठाना था. इसलिए ईडी ने जांच शुरू की.

बम ब्लास्ट की घटना और इससे जुड़े मामले की जांच एनआईए कर रही है. अभी तक इस मामले में आमिर और दानिश नाम के शख्स की दो गिरफ्तारी हुई है. घटना में मारे गए आतंकी डॉ. उमर और उसके साथियों के संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा था, इसलिए जांच एजेंसियों ने यूनिवर्सिटी के बारे में तहकीकात शुरू की. मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच और मंगलवार को अलग-अलग 19 ठिकानों पर रेड के बाद ईडी ने ग्रुप के चेयरमैन को गिरफ्तार किया है.

नई दिल्ली: दिल्ली लाल किले धमाके के बाद जांच के घेरे में आए अल फलाह ग्रुप की मुश्किलें कम होते दिखाई नहीं दे रही. मंगलवार को ग्रुप के चेयरमैन की हुई गिरफ्तारी के बाद बुधवार सुबह अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी को कोर्ट में पेश किया गया. चूंकि इस ग्रुप का कॉरपोरेट दफ्तर दिल्ली के ओखला क्षेत्र में स्थित है, इसलिए ईडी ने उस क्षेत्र के न्यायिक दायरे में आने के चलते साकेत कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने 13 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया है. एडिशनल सेशंस जज शीतल चौधरी प्रधान ने 13 दिनों की हिरासत में भेजने का आदेश दिया. यह गिरफ्तारी अल फलाह चैरिटेवल इस्ट में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में की गई है.

तलाशी में मिले थे कई अहम दस्तावेज जब्त

दिल्ली-एनसीआर के फरीदाबाद में यूनिवर्सिटी और अल-फलाह ग्रुप से जुड़े 19 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था. बताया गया है कि ईडी की रेड के दौरान मिले सबूतों को जांच के बाद सिद्दिकी को प्रिवेशन ऑफ मनी लॉन्डिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया. ईडी के मुताबिक, जांच में पाया कि ट्रस्ट ने करोड़ों रुपये परिवारों की इकाइयों को दे दिए है. ऐसे ही एक लेनदेन में ट्रस्ट ने कंस्ट्रक्शन और कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट सिद्दिकी की पत्नी और बच्चों को दे दिए. तलाशी के दौरान 48 लाख रुपये से अधिक रकम, कई डिजिटल उपकरण और दस्तावेज मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया.

ईडी द्वारा दर्ज एफआईआर में क्या

इस संबंध में ईडी द्वारा दर्ज एफआईआर में यह भी कहा गया है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने यूजीसी एक्ट 1956 के सेक्शन 12 (8) के तहत मान्यता मिलने के बारे में भी गलत दावा किया और इसका मकसद भी छात्रों, अभिभावकों और आम लोगों को गुमराह करना था. जिससे बेजा फायदा उठाया जा सके. यूजीसी ने यह साफ किया है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी को स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रूप में सेक्शन 2(1) के तहत ही शामिल किया गया था और इसने कभी भी सेक्शन 12 (B) के तहत शामिल किए जाने का आवेदन नहीं दिया था, लिहाजा यह इस प्रावधान के तहत अनुदान पाने के योग्य नहीं है. जांच में इस ग्रुप की कई शेल कंपनियों का पता चला है. दूसरे कई कानूनों के उल्लंघन की जानकारी भी मिली है. ट्रस्ट और इसकी गतिविधियों को कंट्रोल करने में सिद्दिकी की भूमिका कई सबूतों से साबित हो रही है. ईडी ने सिद्दिकी को रिमांड के अनुरोध के साथ अदालत में पेश किया और इस मामले में जांच जारी है.

बता दें कि अल फलाह ट्रस्ट की स्थापना एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में 8 सितंबर 1995 को की गई थी और जावेद अहमद सिद्दिकी को इसके पहले ट्रस्टियों में से एक के रूप में रखा गया था और मैनेजिंग ट्रस्टी बनाया गया. इसके सभी शैक्षिक संस्थान इसी ट्रस्ट के तहत हैं और उस पर प्रभावी नियंत्रण सिद्दिकी का है. ईडी के मुताबिक 1990 के दशक से अल फलाह ग्रुप तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन इस तेजी को आधार देने वाले पर्याप्त वित्तीय दस्तावेज नहीं है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए पहले ही इस मामले में कई गिरफ्तारियां कर चुकी है, जिसमें कथित आत्मघाती हमलावर के सहयोगी और रेडिकलाइज्ड डॉक्टरों के नाम सामने आए हैं. ईडी की इस कार्रवाई से विस्फोट के पीछे के आर्थिक नेटवर्क को पूरी तरह से उजागर करने में मदद मिलने की उम्मीद है, ताकि इस संगठित आतंकी साज़िश की फंडिंग की जड़ों को खत्म किया जा सके.

ये भी पढ़ें: