लाल किला ब्लास्ट केस: दो आरोपियों की NIA हिरासत पांच दिन और बढ़ी, तुफैल और जमीर पर गंभीर आरोप

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों की एनआईए हिरासत पांच दिनों के लिए और बढ़ा दी है. प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज पीतांबर दत्त ने दोनों आरोपियों की हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने तुफैल अहमद भट और जमीर अहमद अहंगर को एनआईए हिरासत में भेजने का आदेश दिया है.

दरअसल, शुक्रवार को दोनों की एनआईए हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. 25 फरवरी को कोर्ट ने दोनों को आज तक की एनआईए हिरासत में भेजा था. 25 फरवरी को दोनों आरोपियों को जम्मू-कश्मीर की पुलिस दिल्ली में प्रोडक्शन वारंट पर लाई थी.

एनआई के मुताबिक, जमीर अहमद को उमर उन नबी, मुफ्ती इरफान और डॉक्टर अदील अहमद रतहर ने राईफल, पिस्तौल और जिंदा कारतूस उपलब्ध कराए थे. दोनों आरोपियों का संबंध आतंकी समूह अंसार गजवत-उल-हिंद से है. एनआईए के मुताबिक, 10 नवंबर को लाल किले के बाहर हुए कार बम विस्फोट की योजना उमर उन नबी ने बनाई थी. उमर उन नबी की मौके पर ही मौत हो गई थी. इस ब्लास्ट में 15 लोगों की जान गई थी और करीब दो दर्जन लोग घायल हुए थे.

बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एनआईए को 45 दिनों का और समय दिया है. एनआईए ने इसकी जांच की समय सीमा 90 दिन और बढ़ाने की मांग की थी. कोर्ट ने इस मामले के छह आरोपियों की न्यायिक हिरासत 13 मार्च तक बढ़ाने का आदेश दिया था. एनआईए ने आरोपी दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था. एनआईए के मुताबिक, दानिश ने ड्रोन में तकनीकी बदलाव किए थे और कार बम विस्फोट से पहले रॉकेट तैयार करने की कोशिश की.