लाल किला ब्लास्ट मामला: दो आरोपियों की एनआईए हिरासत पांच दिन और बढ़ी

नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों की एनआईए हिरासत पांच दिनों के लिए और बढ़ा दिया है. प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज पीतांबर दत्त ने दोनों की हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया.कोर्ट ने तुफैल अहमद भट और जमीर अहमद अहंगर को एनआईए हिरासत में भेजने का आदेश दिया.

तुफैल अहमद भट और जमीर अहमद अहंगर की एनआईए हिरासत आज खत्म हो रही थी. जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. 6 मार्च को कोर्ट ने आज तक के लिए एनआईए हिरासत में भेजा था. इसके पहले 25 फरवरी को कोर्ट ने दोनों को 6 मार्च तक की एनआईए हिरासत में भेजा था. 25 फरवरी को दोनों आरोपियों को जम्मू-कश्मीर की पुलिस दिल्ली में प्रोडक्शन वारंट पर लायी थी.

एनआईए के मुताबिक जमीर अहमद को उमर उन नबी, मुफ्ती इरफान और डॉक्टर अदील अहमद रतहर ने राइफल, पिस्तौल और जिंदा कारतूस उपलब्ध कराए थे. दोनों आरोपियों के संबंध आतंकी समूह अंसार गजवत-उल-हिंद से है. एनआईए के मुताबिक 10 नवंबर को लाल किले के बाहर हुए कार बम विस्फोट की योजना उमर उन नबी ने बनाई थी. उमर उन नबी की मौके पर ही मौत हो गई थी. इस ब्लास्ट में 15 लोगों की जान गई थी और करीब दो दर्जन लोग घायल हुए थे.

बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एनआईए को 45 दिनों का और समय दे दिया है. एनआईए ने इसकी जांच की समय सीमा 90 दिन और बढ़ाने की मांग की थी. कोर्ट ने इस मामले के छह आरोपियों की न्यायिक हिरासत 13 मार्च तक बढ़ाने का आदेश दिया था. बता दें कि एनआईए ने आरोपी दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था.