लाल किला ब्लास्ट केस: बिलाल नासिर मल्ला और शोएब अली की NIA हिरासत 26 दिसंबर तक बढ़ी

NIA कोर्ट ने गिरफ्तार आरोपियों शोएब अली और डॉ. नासिर बिलाल मल्ला की कस्टडी 7 चार दिन के लिए और बढ़ा दी है.

लाल किला ब्लास्ट केस
लाल किला ब्लास्ट केस (ETV Bharat)
Published : December 19, 2025 at 3:31 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लालकिला ब्लास्ट मामले के आरोपियों शोएब अली और डॉ. नासिर बिलाल मल्ला की एनआईए हिरासत 26 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है. प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अंजु बजाज चांदना ने दोनों की एनआईए हिरासत बढ़ान का आदेश दिया है.

कोर्ट ने 15 दिसंबर को दोनों की एनआईए हिरासत आज तक के लिए बढ़ाया था. शोएब फरीदाबाद का रहने वाला है. उस पर आरोप है कि उसने लाल किले पर ब्लास्ट कराने वाले आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी को पनाह दी थी. डॉ. नासिर जम्मू-कश्मीर के बारामूला का रहने वाला है.

बता दें कि एनआईए ने अभी तक इस मामले में नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सभी आरोपी फिलहाल हिरासत में हैं. एनआईए सभी आरोपियों से पूछताछ कर पूरी साजिश का खुलासा करने की कोशिश कर रही है. 18 नवंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने लालकिला ब्लास्ट मामले के आरोपी और आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर नबी के सहयोगी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को दस दिनों की एनआईए हिरासत में भेजा था. एनआईए ने दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था.

एनआईए के मुताबिक, दानिश ने ड्रोन में तकनीकी बदलाव किए और कार बम विस्फोट से पहले रॉकेट तैयार करने की कोशिश की. एनआईए के मुताबिक, दानिश उसने उमर उन नबी के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई. एनआईए के मुताबिक, राजनीति विज्ञान में स्नातक दानिश को आत्मघाती हमलावर बनाने के लिए उमर ने ब्रेनवाश किया. वह अक्टूबर 2024 में कुलगाम की एक मस्जिद में डॉक्टर मॉड्यूल से मिलने को तैयार हुआ, जहां से उसे हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह विश्वविद्यालय में रहने के लिए ले जाया गया.

दानिश को पहले जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हिरासत में लिया था और पूछताछ में उसने खुलासा किया था कि मॉड्यूल के अन्य लोग उसे प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद के लिए ओवर-ग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) बनाना चाहते थे, जबकि उमर कई महीनों से उसका ब्रेनवॉश कर आत्मघाती हमलावर बनने के लिए तैयार कर रहा था.

एनआईए के मुताबिक उमर की यह कोशिश इस साल अप्रैल में उस समय नाकाम हो गई जब दानिश ने अपनी खराब आर्थिक स्थिति और इस्लाम में आत्महत्या को गलत मानने का हवाला देते हुए इससे इनकार कर दिया था. बता दें कि लालकिला के पास 10 नवंबर को आई20 कार में ब्लास्ट हुआ था. ये कार आमिर रशीद अली के नाम पर थी. इस ब्लास्ट में 15 लोगों की मौत हुई थी और 32 लोग घायल हो गए थे.

PATIALA HOUSE COURT RED FORT BLAST
DELHI BOMB BLAST
लालकिला कार ब्लास्ट मामला
दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस
RED FORT BLAST CASE

