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लाल किला ब्लास्ट केस: जावेद अहमद सिद्दीकी की नई अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई टली

नई दिल्ली: दिल्ली के साकेत कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी की नये सिरे से अंतरिम जमानत याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश दिया है. एडिशनल सेशंस जज शीतला चौधरी प्रधान ने यह आदेश दिया है.

दरअसल, पहले साकेत कोर्ट ने सिद्दीकी को अंतरिम जमानत दी थी. इस आदेश को ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने 1 अप्रैल को अपने आदेश में साकेत कोर्ट को निर्देश दिया कि वो सिद्दीकी की अंतरिम जमानत याचिका पर नये सिरे से विचार करें. साकेत कोर्ट ने 7 मार्च को सिद्दीकी को अपनी पत्नी के कीमोथेरेपी के लिए दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी. सिद्दीकी की पत्नी का कीमोथेरेपी 12 मार्च होना था. हाईकोर्ट ने कहा कि सिद्दीकी की पत्नी का कीमोथेरेपी की डेट निकल गई है. ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी नए स्टेटस रिपोर्ट देखकर नए सिरे से फैसला करें.

बता दें कि जावेद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने 18 नवंबर 2025 को गिरफ्तार किया था. फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी लाल किला ब्लास्ट के बाद से ही जांच एजेंसियों के रडार पर था. लाल किला ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार तीन डॉक्टरों का संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से पाया गया, जिसके बाद इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ जांच शुरु की गई. ईडी ने जावेद को टेरर फंडिंग और मनी लांड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था.