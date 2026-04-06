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लाल किला ब्लास्ट मामला: जावेद अहमद सिद्दीकी की अंतरिम जमानत पर नये सिरे से 11 अप्रैल को सुनवाई

लाल किला के पास 10 नवंबर को एक कार में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 13 लोगों की मौत और 32 लोग घायल हो गए थे.

दिल्ली साकेत कोर्ट
लाल किला ब्लास्ट केस (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 6, 2026 at 8:24 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के साकेत कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट से जुड़े मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी की नये सिरे से अंतरिम जमानत याचिका पर 11 अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश दिया है. एडिशनल सेशंस जज शीतला चौधरी प्रधान ने ये आदेश दिया.

दरअसल, पहले साकेत कोर्ट ने सिद्दीकी को अंतरिम जमानत दी थी. इस आदेश को ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने 1 अप्रैल को अपने आदेश में साकेत कोर्ट को निर्देश दिया कि वो सिद्दीकी की अंतरिम जमानत याचिका पर नये सिरे से विचार करे. बता दें कि साकेत कोर्ट ने 7 मार्च को सिद्दीकी को अपनी पत्नी के कीमोथेरेपी के लिए दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी. सिद्दीकी की पत्नी उजमा का कीमोथेरेपी 12 मार्च होना था. हाईकोर्ट ने कहा कि सिद्दीकी की पत्नी का कीमोथेरेपी की डेट निकल गई है. ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी नये स्टेटस रिपोर्ट देखकर नये सिरे से फैसला करें.

जावेद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने 18 नवंबर 2025 को गिरफ्तार किया था. फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी लाल किला ब्लास्ट के बाद से ही जांच एजेंसियों के रडार पर था. लाल किला ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार तीन डॉक्टरों का संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से पाया गया जिसके बाद इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ जांच शुरु की गई. ईडी ने जावेद को टेरर फंडिंग और मनी लाउंड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था.

ईडी ने 16 जनवरी को जावेद अहमद सिद्दीकी और अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस की क्राईम ब्रांच की ओर से दो एफआईआर दर्ज होने के बाद ईडी ने अपनी जांच शुरु की थी. एफआईआर में कहा गया है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने झूठी सूचना दी कि उसे नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल (एनएएसी) की ओर से मान्यता मिल चुकी है. ईडी ने कहा है कि उसने मनी लाऊंड्रिंग कानून के तहत अल फलाह यूनिवर्सिटी की संपत्तियों को अनौपचारिक तौर पर जब्त कर लिया है.

बता दें कि लाल किला के पास 10 नवंबर को कार में ब्लास्ट हुआ था. ये कार आमिर रशीद अली के नाम पर थी. इस ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हुई थी और 32 लोग घायल हो गए थे. यूजीसी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है जिसके बाद क्राईम ब्रांच ने जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया था. यूजीसी की शिकायतों के बाद दिल्ली पुलिस की क्राईम ब्रांच ने जावेद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया था.

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