लाल किला ब्लास्ट मामला: अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी पत्नी के इलाज के लिए अंतरिम जमानत मिली

लालकिला के पास 10 नवंबर को एक कार में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 13 लोगों की मौत और 32 लोग घायल हो गए थे.

दिल्ली साकेत कोर्ट
दिल्ली साकेत कोर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 8, 2026 at 11:08 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के साकेत कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट से जुड़े मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी अपनी पत्नी के कीमोथेरेपी के लिए दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है. एडिशनल सेशंस जज शीतला चौधरी प्रधान ने कहा कि कीमोथेरेपी के लिए याचिकाकर्ता के विदेश में रह रहे बच्चे युद्ध के हालात की वजह से भारत में नहीं आ सकते, ऐसे में याचिकाकर्ता को अपनी पत्नी के कीमोथेरेपी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है.

जावेद अहमद सिद्दीकी ने याचिका दायर कर कहा था कि उनकी पत्नी उजमा अख्तर कैंसर से पीड़ित है. उनकी पत्नी का कीमोथेरेपी 12 मार्च को होना है. याचिकाकर्ता के सभी बच्चे 2017 से संयुक्त अरब अमीरात में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं. संयुक्त अरब अमीरात में युद्ध के हालात होने की वजह से बच्चे पत्नी के कीमोथेरेपी के समय नहीं आ सकते.

जावेद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने 18 नवंबर 2025 को गिरफ्तार किया था. फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी लाल किला ब्लास्ट के बाद से ही जांच एजेंसियों के रडार पर था. लाल किला ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार तीन डॉक्टरों का संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से पाया गया, जिसके बाद इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ जांच शुरु की गई. ईडी ने जावेद को टेरर फंडिंग और मनी लाउंड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था.

ईडी ने 16 जनवरी को जावेद अहमद सिद्दीकी और अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस की क्राईम ब्रांच की ओर से दो एफआईआर दर्ज होने के बाद ईडी ने अपनी जांच शुरु की थी. एफआईआर में कहा गया है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने झूठी सूचना दी कि उसे नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल (एनएएसी) की ओर से मान्यता मिल चुकी है. ईडी ने कहा है कि उसने मनी लाऊंड्रिंग कानून के तहत अल फलाह यूनिवर्सिटी की संपत्तियों को अनौपचारिक तौर पर जब्त कर लिया है.

बता दें कि लालकिला के पास 10 नवंबर को आई10 कार में ब्लास्ट हुआ था. ये कार आमिर रशीद अली के नाम पर थी. इस ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हुई थी और 32 लोग घायल हो गए थे. यूजीसी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है जिसके बाद क्राईम ब्रांच ने जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया था. यूजीसी की शिकायतों के बाद दिल्ली पुलिस की क्राईम ब्रांच ने जावेद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया था.

