लाल किला ब्लास्ट केस: आरोपी बिलाल नासिर मल्ला की NIA हिरासत 16 जनवरी तक बढ़ी
एनआईए के मुताबिक, डॉ. मल्ला ने उमर-उन-नबी को जानबूझकर पनाह की और जरुरी साधन मुहैया कराए थे.
Published : January 3, 2026 at 6:39 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट मामले के आरोपी डॉ. बिलाल नासिर मल्ला को 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. एडिशनल सेशंस जज प्रशांत शर्मा ने बिलाल नासिर मल्ला की न्यायिक हिरासत 16 जनवरी तक भेजने का आदेश दिया है. कोर्ट ने 26 दिसंबर 2025 को आज तक की एनआईए हिरासत में भेजा था.
डॉ. बिलाल नासिर मल्ला को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था. उसे इस मामले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक माना जा रहा है. एनआईए के मुताबिक, डॉ. मल्ला ने उमर-उन-नबी को जानबूझकर पनाह की और जरुरी साधन मुहैया कराए थे. एनआईए ने यासिर अहमद डार को 18 दिसंबर को गिरफ्तार किया था. इस मामले में अब तक नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. सभी आरोपी फिलहाल हिरासत में हैं.
एनआईए सभी आरोपियों से पूछताछ कर पूरी साजिश का खुलासा करने की कोशिश कर रही है. 18 नवंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने लालकिला ब्लास्ट मामले के आरोपी और आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर नबी के सहयोगी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को एनआईए हिरासत में भेजा था.
एनआईए ने दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था. एनआईए के मुताबिक, दानिश ने ड्रोन में तकनीकी बदलाव किए और कार बम विस्फोट से पहले रॉकेट तैयार करने की कोशिश की. एनआईए के मुताबिक, दानिश ने उमर उन नबी के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई. एनआईए के मुताबिक, राजनीति विज्ञान में स्नातक दानिश को आत्मघाती हमलावर बनाने के लिए उमर ने ब्रेनवाश किया.
वह अक्टूबर 2024 में कुलगाम की एक मस्जिद में डॉक्टर मॉड्यूल से मिलने को तैयार हुआ, जहां से उसे हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह विश्वविद्यालय में रहने के लिए ले जाया गया. बता दें कि लालकिला के पास 10 नवंबर को आई20 कार में ब्लास्ट हुआ था. ये कार आमिर रशीद अली के नाम पर थी. इस ब्लास्ट में 15 लोगों की मौत हुई थी और 32 लोग घायल हो गए थे.
