लाल किला ब्लास्ट केस: जावेद अहमद सिद्दीकी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज, बीमार पत्नी से तीन दिन मिलने की अनुमति मिली
हाईकोर्ट ने 13 जुलाई को जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. जबकि 9 जून को साकेत कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी.
Published : July 17, 2026 at 8:21 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट से जुड़े मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, जावेद अहमद सिद्दीकी ने पत्नी की इलाज के दौरान देखभाल के लिए अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की थी. हालांकि जस्टिस सौरभ बनर्जी की बेंच ने जावेद अहमद सिद्दीकी को अपनी बीमार पत्नी के मिलने की अनुमति दे दी है.
3 दिन पत्नी से मिलने की अनुमति मिली
हाईकोर्ट ने जावेद अहमद सिद्दीकी को हिरासत में अपनी पत्नी से तीन अलग-अलग दिन 21 जुलाई, 23 जुलाई और 25 जुलाई को सुबह दस बजे से चार बजे तक मिलने की अनुमति दी है. कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले की सिद्दीकी की पत्नी की स्थिति आपातकालीन है. हकीकत तो ये है कि उनका स्वास्थ्य पहले से ठीक है. हाईकोर्ट ने कहा कि सिद्दीकी के भागने का भी खतरा है और वो गवाहों और साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकता है.
कोर्ट ने 13 जुलाई को जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि 9 जून को साकेत कोर्ट ने जावेद अहमद सिद्दीकी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. साकेत कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी.
साकेत कोर्ट ने कहा था
जावेद अहमद सिद्दीकी ने कैंसर के चौथे स्टेज से जूझ रही अपनी पत्नी की इलाज के दौरान देखभाल के लिए छह हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की थी. साकेत कोर्ट ने कहा था कि आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उसकी पत्नी की हालत स्थिर है और उनकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो अपनी दिनचर्या से जुड़ी काम खुद नहीं कर सकतीं. साकेत कोर्ट ने कहा था कि अगर मां-बाप बीमार पड़ें तो बालिग बच्चों से ये उम्मीद की जाती है कि वो उनकी देखभाल करें.
फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ जांच
जावेद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने 18 नवंबर 2025 को गिरफ्तार किया था. फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी लाल किला ब्लास्ट के बाद से ही जांच एजेंसियों के रडार पर था. लाल किला ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार तीन डॉक्टरों का संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से पाया गया जिसके बाद इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ जांच शुरु की गई.
ईडी ने जावेद को टेरर फंडिंग और मनी लाउंड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था. ईडी ने 16 जनवरी को जावेद अहमद सिद्दीकी और अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस की क्राईम ब्रांच की ओर से दो एफआईआर दर्ज होने के बाद ईडी ने अपनी जांच शुरु की थी.
एफआईआर में कहा गया है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने झूठी सूचना दी कि उसे नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल (एनएएसी) की ओर से मान्यता मिल चुकी है. ईडी ने कहा है कि उसने मनी लाऊंड्रिंग कानून के तहत अल फलाह यूनिवर्सिटी की संपत्तियों को अनौपचारिक तौर पर जब्त कर लिया है.
बता दें कि लालकिले के पास 10 नवंबर 2025 को आई10 कार में ब्लास्ट हुआ था. ये कार आमिर रशीद अली के नाम पर थी, इस ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हुई थी और 32 लोग घायल हो गए थे. यूजीसी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है जिसके बाद क्राईम ब्रांच ने जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया था. यूजीसी की शिकायतों के बाद दिल्ली पुलिस की क्राईम ब्रांच ने जावेद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया था.
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