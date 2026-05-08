World Red Cross Day : बूंदी रेडक्रॉस का 43 साल का मानवता का सफर, जीवन में भरते हैं इंद्रधनुषी रंग
बूंदी में रेडक्रॉस की स्थापना 1983 में हुई. शहर में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने रेडक्रॉस की किसी सेवा का लाभ न लिया हो.
Published : May 8, 2026 at 9:04 AM IST
बूंदी: एक तरफ भागती-दौड़ती दुनिया, तो दूसरी तरफ बूंदी का वह शांत कोना, जहां हर शाम कुछ थके हुए चेहरे उम्मीद लेकर पहुंचते हैं. किसी की जेब में सिर्फ 5 रुपए होते हैं, कोई मजदूरी करके लौटता है, तो कोई अस्पताल में भर्ती अपने परिजन के लिए चिंता में डूबा होता है, लेकिन जैसे ही थाली सामने आती है, चेहरे पर संतोष उतर आता है. यह दृश्य किसी फिल्म का नहीं, बल्कि बूंदी रेडक्रॉस सोसायटी के 'क्षुधा शांति प्रकल्प' का है, जो पिछले 18 वर्षों से लगातार भूख से लड़ रहा है. इसी प्रकार मुक्तिधाम और मोक्षरथ जैसे प्रकल्प मौत के बाद भी सम्मान देते हैं. कोरोना काल में यह संस्था उम्मीद बनकर उभरी. यह केवल संगठन नहीं, बल्कि उन जरूरतमंदों का सहारा है, जिनके पास मुश्किल समय में कोई नहीं होता. आज विश्व रेडक्रॉस दिवस पर बूंदी की इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी अपने 43 वर्षों के सेवा इतिहास के साथ समाज के सामने एक जीवंत उदाहरण बनकर खड़ी है.
बीमारी में राहत का सहारा बनी रेडक्रॉस लैब: स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ते खर्च के बीच बूंदी रेडक्रॉस सोसायटी की रेडक्रॉस लैब आमजन के लिए राहत का केंद्र है. पिछले 8 वर्षों से संचालित इस लैब में रक्त, यूरीन जांच, ईसीजी, डिजिटल एक्स-रे और सोनोग्राफी जैसी सुविधाएं बाजार दर से लगभग 40 प्रतिशत कम कीमत पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं. यहां आधुनिक स्वचालित मशीनों से जांच होती है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय मरीजों को सस्ती और भरोसेमंद चिकित्सा सुविधा मिल रही है.
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मृत्यु के बाद भी इंसानियत का साथ: जीवन ही नहीं, मृत्यु के बाद की पीड़ा को भी बूंदी रेडक्रॉस सोसायटी ने करीब से समझा. वर्ष 2015 में माटूंदा रोड पर लगभग 35 लाख रुपए की लागत से 'रेडक्रॉस मुक्तिधाम' का निर्माण करवाया गया. सोसायटी के सदस्य पुरुषोत्तम पारीक ने बताया कि दुख की घड़ी में परिवार सबसे अधिक असहाय होता है. मोक्षरथ और मुक्तिधाम के माध्यम से हमारा प्रयास है कि अंतिम यात्रा सम्मानजनक हो. संस्था 'मोक्षरथ' का भी संचालन करती है, जिससे शवों को मुक्तिधामों तक पहुंचाने में परिजनों को राहत मिलती है.
कोरोना काल में बनी उम्मीद की किरण: कोरोना महामारी के दौरान, जब अस्पतालों के बाहर भय का माहौल था, बूंदी रेडक्रॉस सोसायटी ने सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण पेश किया – भोजन वितरण, दवाइयां पहुंचाना, मरीजों की सहायता और अंतिम संस्कार में सहयोग. संस्था ने ग्रामीण विद्यार्थियों को स्कूल बैग वितरण, सरकारी स्कूलों में पोषण के लिए बर्तनों की सहायता, निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श शिविर, महिलाओं के लिए विशेष चिकित्सा शिविर तथा शहर सौंदर्यीकरण अभियान में भागीदारी की है.
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स्थापना से आज तक मानवता का सफर: सचिव अशोक विजय बताते हैं कि इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी बूंदी की स्थापना वर्ष 1983 में हुई थी. संस्था को अपने कार्यों के लिए कई बार जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त हुए हैं. बूंदी शहर में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कभी रेडक्रॉस की किसी सेवा का लाभ न लिया हो. किसी के लिए यह भूख में भोजन है, किसी के लिए बीमारी में राहत, किसी के लिए अंतिम यात्रा का सहारा. विश्व रेडक्रॉस दिवस पर बूंदी रेडक्रॉस सोसायटी साबित करती है कि सेवा केवल दान नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने वाली सबसे बड़ी ताकत है.