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World Red Cross Day : बूंदी रेडक्रॉस का 43 साल का मानवता का सफर, जीवन में भरते हैं इंद्रधनुषी रंग

नि:शुल्क भोजन कराते रेडक्रॉस सोसायटी के सदस्य. ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: एक तरफ भागती-दौड़ती दुनिया, तो दूसरी तरफ बूंदी का वह शांत कोना, जहां हर शाम कुछ थके हुए चेहरे उम्मीद लेकर पहुंचते हैं. किसी की जेब में सिर्फ 5 रुपए होते हैं, कोई मजदूरी करके लौटता है, तो कोई अस्पताल में भर्ती अपने परिजन के लिए चिंता में डूबा होता है, लेकिन जैसे ही थाली सामने आती है, चेहरे पर संतोष उतर आता है. यह दृश्य किसी फिल्म का नहीं, बल्कि बूंदी रेडक्रॉस सोसायटी के 'क्षुधा शांति प्रकल्प' का है, जो पिछले 18 वर्षों से लगातार भूख से लड़ रहा है. इसी प्रकार मुक्तिधाम और मोक्षरथ जैसे प्रकल्प मौत के बाद भी सम्मान देते हैं. कोरोना काल में यह संस्था उम्मीद बनकर उभरी. यह केवल संगठन नहीं, बल्कि उन जरूरतमंदों का सहारा है, जिनके पास मुश्किल समय में कोई नहीं होता. आज विश्व रेडक्रॉस दिवस पर बूंदी की इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी अपने 43 वर्षों के सेवा इतिहास के साथ समाज के सामने एक जीवंत उदाहरण बनकर खड़ी है. बीमारी में राहत का सहारा बनी रेडक्रॉस लैब: स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ते खर्च के बीच बूंदी रेडक्रॉस सोसायटी की रेडक्रॉस लैब आमजन के लिए राहत का केंद्र है. पिछले 8 वर्षों से संचालित इस लैब में रक्त, यूरीन जांच, ईसीजी, डिजिटल एक्स-रे और सोनोग्राफी जैसी सुविधाएं बाजार दर से लगभग 40 प्रतिशत कम कीमत पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं. यहां आधुनिक स्वचालित मशीनों से जांच होती है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय मरीजों को सस्ती और भरोसेमंद चिकित्सा सुविधा मिल रही है. बूंदी रेडक्रॉस के 43 साल के सफर की कहानी (ETV Bharat Bundi) पढ़ें: World Red Cross Day : 39 फ्रैक्चर हुए तो IAS अधिकारी ने लिया सेवा का संकल्प, निःशुल्क 'जयपुर फुट' बांटकर 8 लाख दिव्यांगों को दी नई जिंदगी