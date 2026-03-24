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1977 नागपुर की नक्सल नीति का रीयर एरिया डॉक्यूमेंट प्लान, जिसने दंडकारण्य को बनाया नक्सलगढ़ का किला

1977 के नागपुर की बैठक में ही निष्कर्ष निकाला गया कि उनके पास कोई रीयर एरिया डॉक्यूमेंटियल प्लान नहीं है, और बगैर किसी बैकअप प्लान के किसी बड़े अभियान को जगह नहीं दी जा सकती उसे सफल नहीं किया जा सकता है. इसी के तहत फिर एक रियर एरिया डॉक्यूमेंट तैयार किया गया और उसी के तहत पूरे देश में सर्वे करने के उद्देश्य से कुल 7 टोली बनाकर सबको भेजा गया था. कोलकाता से दिल्ली रेललाइन और कोलकाता से मुंबई रेललाइन के बीच का जो एरिया था, लगभग 10 हजार वर्ग किलोमीटर का जो इलाका था उसे नक्सली रियर एरिया डॉक्यूमेंट के तौर पर तैयार किए थे.

1980 की बैठक के बारे में ईटीवी भारत से बात करते हुए वरिष्ठ पत्रकार शुभ्रांशु चौधरी ने बताया कि 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी. उसके बाद उनकी विचारधारा विकास वाली थी. गरीबों का विकास, किसानों का विकास. नक्सल का इतिहास देखें तो 1967 में पहली बार नक्सलबाड़ी से आंदोलन शुरू हुआ था. 1967 में आंदोलन शुरू हुआ लेकिन 1970 आते आते खत्म हो गया. इसके बाद इसके तमाम नेता विचार करने वालों की आखिर मजदूर और किसानों को लेकर जिस अभियान को शुरू किए थे. जिसमें उनकी आर्थिक मजबूती थी उसके इस कदर समाप्त होने की वजह क्या थी. इसे लेकर एक लंबा अभियान चला और 1970 से 77 तक पूरे भारत देश में कई बैठकें हुई. 1977 में पूरे देश के इस अभियान के नेता नागपुर में मिले और अभियान के फेल होने के कारणों के बारे में चर्चा हुई. इस बात की भी चर्चा हुई कि 1967 से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की और 1970 आते-आते खत्म हो गया. इसमें चूक कहां हुई. इस बैठक के महत्वपूर्ण होने की वजह गरीबों और शोषितों को लेकर आवाज उठाने की बात थी, इसलिए इसे मजबूत बल मिला.

नागपुर भारत का मध्यस्थल माना जाता है और यही वजह है कि बड़ी रणनीति बनाने के लिए सभी लोग नागपुर ही पहुंचते हैं. 1980 में नागपुर में हुई संगठन की बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया. पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में जो क्षेत्र बच रहा है वो लगभग 10000 वर्ग किलोमीटर का है. यहां पर जो भौगोलिक संरचना है उसे गतिविधियों को चलाने में आसानी मिल सकती है. सबसे पहले और सबसे सुरक्षित क्षेत्र बस्तर का दण्डकरण्य एरिया (तब का मध्यप्रदेश) निकला. यहां पर सिर्फ 50 की संख्या में हथियार बंद संगठन के लोग जायजा लेने के उद्देश्य से प्रवेश किए. छत्तीसगढ़(उस समय मध्य प्रदेश) यहीं से नक्सली विचारधारा की जकड़बंदी में जुड़ता चला गया.

1980 का नागपुर अधिवेशन -पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से निकले नक्सलवाद ने छत्तीसगढ़ में कैसे अपनी जड़ें जमा ली, इसके पीछे की कहानी छत्तीसगढ़ में नक्सली घटना को अंजाम देने की नहीं थी बल्कि छत्तीसगढ़ से नक्सलियों को संरक्षण लेने की थी. पश्चिम बंगाल के बाद आंध्रप्रदेश में हुए नक्सल उन्मूलन को लेकर अभियान ने नक्सलियों को वहां से खत्म कर दिया. अपने वजूद की लड़ाई के लिए नक्सलियों के जो भी संगठन में लोग बचे उनका एक अधिवेशन 1980 में नागपुर में हुआ था.

रायपुर - 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश से नक्सली का नामोनिशान मिटा दिया जाएगा. इस दिशा में जिस तेजी से काम हुआ है उसके परिणाम सामने आने लगे हैं. जिन स्थानों पर लोगों का जाना दूभर था, अब वहां पर लोगों से जाकर बात की जा रही है. लोग अपनी राय दे रहे हैं, चर्चा भी हो रही है, विचारधारा वाली लड़ाई अब बिना धार की हो गई है. अब लोकतंत्र में विश्वास के साथ लोकतंत्र के सहारे विकास वाली तैयारी उन लोगों ने शुरू कर दी है, जो कभी समाज के मुख्यधारा से भटककर जंगल वाली सरकार के हिस्सेदार बन गए थे. बंदूक के सिद्धांत से सत्ता पर काबिज होने वाले दम ने अपने पूरे आधार को क्यों बदला अब इसकी चर्चा तेज हो गई है. हालांकि जिस बदलाव की तरफ नक्सलवाद की परिभाषा जा रही है उसकी यहां आने की वजह क्या थी. आईए आपको बताते हैं कि 1977 के रीयर एरिया डॉक्यूमेंट ने कैसे हरियाली वाले प्रदेश को नक्सलगढ़ की परिभाषा का पर्याय बना दिया.

नक्सल नीति का रीयर एरिया डॉक्यूमेंट प्लान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दंडकारण्य में जाकर काम करके अपने लोगों को जोड़ने का काम करने का प्लान फाइनल हुआ. इसी प्लान के तहत वर्तमान छत्तीसगढ़ उस समय मध्य प्रदेश के दंडकारण्य एरिया में लोगों के भेजा गया . यहीं से वर्तमान छत्तीसगढ़ में इस विचार धारा को पहुंचने का मौका मिला- शुभ्रांशु चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार

कोन्नापल्ली सीतारमैया नीति

वरिष्ठ पत्रकार शुभ्रांशु चौधरी ने कहा कि 1980 में मध्यप्रदेश में विचारधारा वाद के आने का सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद, नक्सल को लेकर के चर्चा भी तेज हो गई. कोन्नपल्ली सीतारमैया इसी बात को लेकर के चिंतित थे कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए ताकि विचारधारा का विरोध ना हो. आंध्र से लोगों को तत्कालीन मध्यप्रदेश भेजने का काम शुरू हो गया. उस समय नक्सली लोगों के सहूलियत के लिए काम करते थे. ऐसे में आदिवासियों के बीच विरोध की बहुत ज्यादा बातें नहीं शुरू हो पाई .

नक्सल नीति का रीयर एरिया डॉक्यूमेंट प्लान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आदिवासियों के दिल में बनाई जगह

पहला कदम : शुभ्रांशु चौधरी के मुताबिक 1980 में दंडकरण्णय के एरिया में आने के बाद जो पहला काम इन लोगों ने किया उसमें तेंदूपत्ता का जो भी रेट ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले आदिवासियों को मिलता था उसका दाम लोगों ने बढ़वा दिया. इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जो लोग तेंदूपत्ता का व्यवसाय करते थे वो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और यह लोग भी आंध्र प्रदेश से ही आए थे.इसके कारण के तेंदूपत्ता का दाम बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं हुई.

दूसरा कदम : जंगल में सबसे ज्यादा परेशानी इन्हें फॉरेस्ट गार्ड से होती थी उसे परेशानी का भी समाधान इन लोगों ने कर दिया. फॉरेस्ट गार्ड जैसे-जैसे पीछे जाते गए उस एरिया पर इनकी पकड़ मजबूत होती गई. इसमें सबसे अहम बात यही रही कि इन्होंने आदिवासी समाज को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया.

तीसरा कदम: तीसरा काम लड़कियों की अस्मिता से जुड़ा हुआ था जिसमें आदिवासी समुदाय की लड़कियों के साथ जो भी अत्याचार होते थे उसे इन लोगों ने रोका. जिससे पारिवारिक संगठन और मजबूत होने शुरू हुए. साथ ही आदिवासियों का परिवार इनका सम्मान भी करने लगा.

चौथा कदम: चौथी बड़ी कार्रवाई इन लोगों ने वैसे व्यवसायियों के साथ की जो सामाजिक व्यवस्था में सामान बेचने का काम करते थे लेकिन इसे काम बहुत ज्यादा लिया करते थे. उसको भी रोकने का काम नक्सलियों ने किया और यह वहां के आम लोगों के मन में यह विश्वास पैदा करने का सबसे बड़ा काम किया कि जिस चीज की व्यवस्था आज तक नहीं मिल पाई वह यह लोग हमें करके दे रहे हैं. ऐसे में यही हमारे शुभचिंतक हैं और यह सबसे बड़ा आधार बना विचारधारा को लोगों के घर और मन में बैठने के लिए.



1990 में बदल गई पूरी रणनीति

1980 में नागपुर की रणनीतिक बैठक के बाद दंडकरण्य को रियर एरिया डॉक्यूमेंट के तहत सबसे अहम स्थल माना गया. इसके बाद पूरे 10 साल तक विचारधारा को लेकर जो गतिविधि जंगल के भीतर रही उसमें आदिवासी समाज को कोई दिक्कत नहीं थी. वे यह मानते थे कि इनके पास बंदूक जरुर है लेकिन ये बंदूक हमारी हिफाजत के लिए है. 1980 की बैठक में वाम विचारधाऱा की चर्चा में यह बात रही है कि दंडकरण्य का इलाका और यहां के लोग किसी क्रांति को पोषित नहीं करेंगे. नक्सली यह मान लिए थे कि छत्तीसगढ़ की धरती क्रांति के लिए नहीं है.

नक्सल नीति का रीयर एरिया डॉक्यूमेंट प्लान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नक्सल नीति का रीयर एरिया डॉक्यूमेंट प्लान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोन्नपल्ली सीतारमैया ने अपने पत्र में लिखा था " दंडकरण्य का इलाका और यहां को लोगों में राजनीतिक चेतना नहीं है. यह व्यक्ति नहीं समाज आधारित व्यवस्था का वर्ग है, यहां क्रांति नहीं होगी. "

गणपति ने सीतारमैया की बातों को बताया निजी

नक्सली दंडकरण्य एरिया को अपने ऑश्रय स्थल के तौर पर विकसित करना चाहते थे. लेकिन 1990 में संगठन के बदले हालात ने यहां की पूरी दिशा ही बदल दी. गणपति जो उस समय दंडकरण्य एरिया के प्रमुख थे उन्होंने ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि कोन्नपल्ली सीतारमैया के विचार सही है. गणपति ने यह माना कि ये बातें कोन्नपल्ली सीतारमैया की अपनी निजी बात हो सकती है. और यहीं से वर्तमान छत्तीसगढ़ को जंगलों में घोर नक्सल विचारधारा वाली चाल ने रफ्तार पकड़ ली. इसके बाद नक्सलवाद की विचारधारा के अलावा जंगल में कोई और विचार बचा ही नहीं. 1980 के रीयर एरिया डॉक्यूमेंट ने फ्रंट एरिया डोमिनेशन का काम शुरु किया और नक्सलवाद ने लोकतंत्रवाद की हर व्यवस्था पर यहां विराम लगा दिया.

नक्सल नीति का रीयर एरिया डॉक्यूमेंट प्लान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विकास की कमी बना कारण

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के सफल होने और स्थापित होने को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व डॉयरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीएम अवस्थी ने कहा कि इसकी मूल वजह विकास की कमी रही है. विकास की जितनी योजना जिस तरीके से अदिवासी समाज के लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी नहीं पहुंची. जंगल के उत्पाद पर जितना उनका हक होना चाहिए था उस हिसाब से उन्हें नहीं मिला. फॉरेस्ट गार्ड, सरकार तंत्र और राजनीति तीनों के बीच जो सुविधा इस समाज तक जानी थी वह गई ही नहीं. 1980 से 1990 के दशक की बाद सुविधा देने या फिर सेवा करने की नहीं थी वे अपने आधार को मजबूत कर रहे थे. इस बात को माना जा सकता है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने बूते नक्सल अभियान के खात्मे का काम किया. इनके पास कोई जगह नहीं थी.

नक्सलियों ने वैसे एरिया को फोकस किया जहां जगंल, पानी और माइनिंग पर आसानी से कब्जा किया जा सके. इनकी दूसरी योजना ठिकाने की थी जहां से सुरक्षित तरीके से संगठन का संचालन हो सके. चूंकि बस्तर काफी बड़ा है और राजनीतिक इक्छाशक्ति इतनी मजबूत नहीं थी जिसके कारण इनका पोषण हुआ- डीएम अवस्थी,पूर्व डीजीपी छग

छत्तीसगढ़ के पूर्व डॉयरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीएम अवस्थी का बयान

छत्तीसगढ़ के पूर्व डॉयरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीएम अवस्थी ने कहा कि हम 1980 या 1990 या आज की बात नहीं कर सकते. हमारे लिए कानून व्यवस्था स्थापित करना हमेशा चुनौती की तरह ही रहा है. उन्होंने कहा कि यह चाहे नक्सलबाड़ी रहा हो, बिहार में एमसीसी रहा हो और फिर आज के जिस स्वरुप से हम लड़ रहे हैं वो रहा हो. बंदूक के बल पर खड़ी होने वाली विचारधारा कभी विकास नहीं दे सकती. इस बात का कोई आधार ही नहीं है. 1980 से 1990 तक वे जंगल में समाज के लिए काम कर रहे थे, उस समय भी वे लोग संगठन का ही काम कर रहे थे.

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