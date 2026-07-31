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देहरादून एंजेल चकमा हत्याकांड, मुख्य आरोपी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी, सात महीने से है फरार

देहरादून: राजधानी देहरादून के बहुचर्चित एंजेल चकमा हत्याकांड में सात महीने बाद भी मुख्य आरोपी और एक लाख रुपये के इनामी यज्ञराज अवस्थी पुलिस के हाथ नहीं आया है. हालांकि अब यज्ञराज अवस्थी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है. आरोपी वारदात के बाद नेपाल फरार हो गया था. अब इंटरपोल के नोटिस के बाद नेपाल सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तेज की जाएगी.

पुलिस के अनुसार 9 दिसंबर 2025 को त्रिपुरा निवासी और देहरादून में एमबीए की पढ़ाई कर रहे 24 साल के एंजेल चकमा और उनके भाई पर सेलाकुई क्षेत्र में कुछ युवकों ने हमला किया था. इस हमले में एंजेल चकमा गंभीर रूप से घायल हो गया था. एंजेल चकमा को पास के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां 17 दिनों तक उपचार के बाद 26 दिसंबर 2025 को एंजेल चकमा की मौत हो गई थी.

इस घटना ने पूरे प्रदेश में व्यापक चर्चा बटोरी थी. जांच में सामने आया कि घटना के बाद मुख्य आरोपी यज्ञराज अवस्थी नेपाल फरार हो गया था. उसकी गिरफ्तारी के लिए दून पुलिस लगातार प्रयास करती रही और उस पर एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया गया. इसके बावजूद वह सात महीने से पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.

पुलिस ने इस हत्याकांड में कुल छह आरोपियों को नामजद किया था. इनमें मुख्य आरोपी यज्ञराज अवस्थी को छोड़कर पांच आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. गिरफ्तार आरोपियों में दो नाबालिग भी शामिल थे, जिन्हें बाद में किशोर न्याय बोर्ड से जमानत मिल गई थी. वहीं अब मुख्य आरोपी यज्ञराज अवस्थी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है.