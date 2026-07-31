देहरादून एंजेल चकमा हत्याकांड, मुख्य आरोपी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी, सात महीने से है फरार
देहरादून एंजेल चकमा हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस के बचने के लिए नेपाल फरार हो गया था, जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 31, 2026 at 1:41 PM IST
देहरादून: राजधानी देहरादून के बहुचर्चित एंजेल चकमा हत्याकांड में सात महीने बाद भी मुख्य आरोपी और एक लाख रुपये के इनामी यज्ञराज अवस्थी पुलिस के हाथ नहीं आया है. हालांकि अब यज्ञराज अवस्थी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है. आरोपी वारदात के बाद नेपाल फरार हो गया था. अब इंटरपोल के नोटिस के बाद नेपाल सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तेज की जाएगी.
पुलिस के अनुसार 9 दिसंबर 2025 को त्रिपुरा निवासी और देहरादून में एमबीए की पढ़ाई कर रहे 24 साल के एंजेल चकमा और उनके भाई पर सेलाकुई क्षेत्र में कुछ युवकों ने हमला किया था. इस हमले में एंजेल चकमा गंभीर रूप से घायल हो गया था. एंजेल चकमा को पास के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां 17 दिनों तक उपचार के बाद 26 दिसंबर 2025 को एंजेल चकमा की मौत हो गई थी.
इस घटना ने पूरे प्रदेश में व्यापक चर्चा बटोरी थी. जांच में सामने आया कि घटना के बाद मुख्य आरोपी यज्ञराज अवस्थी नेपाल फरार हो गया था. उसकी गिरफ्तारी के लिए दून पुलिस लगातार प्रयास करती रही और उस पर एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया गया. इसके बावजूद वह सात महीने से पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.
पुलिस ने इस हत्याकांड में कुल छह आरोपियों को नामजद किया था. इनमें मुख्य आरोपी यज्ञराज अवस्थी को छोड़कर पांच आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. गिरफ्तार आरोपियों में दो नाबालिग भी शामिल थे, जिन्हें बाद में किशोर न्याय बोर्ड से जमानत मिल गई थी. वहीं अब मुख्य आरोपी यज्ञराज अवस्थी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है.
एंजेल चकमा हत्याकांड के आरोपी
क्या होता है रेड कॉर्नर नोटिस?: रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल (अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन) द्वारा जारी किया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय अलर्ट है. इसका उद्देश्य किसी वांछित आरोपी का पता लगाना और उसे अस्थायी रूप से हिरासत में लेना होता है, ताकि संबंधित देश की कानूनी प्रक्रिया के तहत उसका प्रत्यर्पण कराया जा सके. यह गिरफ्तारी वारंट नहीं होता, लेकिन सदस्य देशों की पुलिस एजेंसियों के बीच समन्वय और कार्रवाई का महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है.
आगे क्या होगा?: रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद यदि यज्ञराज अवस्थी नेपाल या किसी अन्य इंटरपोल सदस्य देश में चिन्हित होता है, तो वहां की एजेंसियां उसे हिरासत में लेकर भारत को सूचना देंगी. इसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी कर आरोपी का भारत प्रत्यर्पण कराया जाएगा. पुलिस का कहना है कि इस दिशा में आवश्यक औपचारिकताएं शुरू कर दी गई हैं.
विकासनगर सीओ अनुज कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया गया है. इसके बाद संबंधित केंद्रीय एजेंसियों और नेपाल सरकार के साथ समन्वय कर प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. साथ ही पुलिस को उम्मीद है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निगरानी बढ़ने से आरोपी की जल्द गिरफ्तारी संभव होगी.
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