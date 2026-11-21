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दुबई में छिपे प्रिंस खान के भाई और साले के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी, NIA ने तेज की तलाश

एसएसपी प्रभात कुमार. ( फोटो-ईटीवी भारत )

धनबाद: भगोड़ा अपराधी प्रिंस खान के आपराधिक साम्राज्य पर शिकंजा कसने के लिए अब जांच एजेंसियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घेराबंदी शुरू कर दी है. प्रिंस खान के बाद अब उसके करीबियों पर भी शिकंजा कसता नजर आ रहा है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने प्रिंस खान के भाई गोपी खान और साले ऋतिक खान के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है. दोनों के दुबई में छिपे होने की जानकारी सामने आई है. इससे पहले इनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर भी जारी किया गया था.

वासेपुर से शुरू हुआ प्रिंस खान का आपराधिक नेटवर्क अब जांच एजेंसियों के रडार पर है. धनबाद के कारोबारियों को धमकी देने, रंगदारी मांगने और फायरिंग जैसी घटनाओं में इस गिरोह की भूमिका सामने आती रही है. पुलिस के मुताबिक, इस नेटवर्क से जुड़े लोगों पर कारोबारियों को निशाना बनाने और आपराधिक गतिविधियों को संचालित करने के आरोप है.