दुबई में छिपे प्रिंस खान के भाई और साले के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी, NIA ने तेज की तलाश
अपराधी प्रिंस खान के भाई और साले के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है. रिपोर्ट-नरेंद्र निषाद
Published : November 21, 2026 at 4:56 PM IST
धनबाद: भगोड़ा अपराधी प्रिंस खान के आपराधिक साम्राज्य पर शिकंजा कसने के लिए अब जांच एजेंसियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घेराबंदी शुरू कर दी है. प्रिंस खान के बाद अब उसके करीबियों पर भी शिकंजा कसता नजर आ रहा है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने प्रिंस खान के भाई गोपी खान और साले ऋतिक खान के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है. दोनों के दुबई में छिपे होने की जानकारी सामने आई है. इससे पहले इनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर भी जारी किया गया था.
वासेपुर से शुरू हुआ प्रिंस खान का आपराधिक नेटवर्क अब जांच एजेंसियों के रडार पर है. धनबाद के कारोबारियों को धमकी देने, रंगदारी मांगने और फायरिंग जैसी घटनाओं में इस गिरोह की भूमिका सामने आती रही है. पुलिस के मुताबिक, इस नेटवर्क से जुड़े लोगों पर कारोबारियों को निशाना बनाने और आपराधिक गतिविधियों को संचालित करने के आरोप है.
धनबाद एसएसपी ने दी जानकारी
एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि अब इस नेटवर्क से जुड़े गोपी खान और ऋतिक खान की तलाश को लेकर NIA ने बड़ा कदम उठाया है. दोनों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है. माना जा रहा है कि इसके बाद विदेश में छिपे आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में जांच एजेंसियों को मदद मिलेगी.
दरअसल, दोनों के खिलाफ धनबाद पुलिस पहले भी कार्रवाई कर चुकी है. अगस्त 2026 में ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की ओर से लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था, लेकिन अब रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है. इससे पहले प्रिंस खान के भाई बंटी खान को भी धनबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर विदेश भागने की कोशिश के दौरान पकड़ा था. 14 सितंबर को उसे गिरफ्तार कर धनबाद लाया गया था. बंटी पर पाकिस्तान भागने की फिराक में था.
अपराधियों को विदेशों में भी घेरने की तैयारी
धनबाद में प्रिंस खान के नाम पर दहशत और रंगदारी का नेटवर्क चलाने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई सिर्फ स्थानीय पुलिस तक सीमित नहीं रह गई है. लुक आउट सर्कुलर से लेकर रेड कॉर्नर नोटिस तक की कार्रवाई इस बात का संकेत है कि जांच एजेंसियां इस नेटवर्क को देश के बाहर भी घेरने की तैयारी में है. हालांकि, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि रेड कॉर्नर नोटिस के बाद गोपी खान और ऋतिक खान को कब तक भारत लाया जा सकेगा और प्रिंस खान के पूरे आपराधिक नेटवर्क पर कब तक निर्णायक कार्रवाई होगी.
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