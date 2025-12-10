ETV Bharat / state

श्रीगंगानगर की सुर्ख लाल गाजर ने जीता देश का 'दिल', सालाना 100 करोड़ का कारोबार

गाजर की खेती कम खर्चीली है. यहां 15 बीघा में किसान को 14 से 15 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा हो जाता है.

Red Carrots Of Sri Ganganagar
श्रीगंगानगर में लाल गाजर (ETV Bharat Shriganganagar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 10, 2025

श्रीगंगानगर: श्रीगंगानगर की लाल-सुर्ख, मीठी और रसीली गाजर ने देशभर के बाजारों में अपनी धाक जमा ली है और अब यह जिले की पहचान बन चुकी है. यहां की दोमट मिट्टी और उत्तम जल की उपलब्धता गाजर की खेती के लिए वरदान साबित हो रही है. यह गाजर अपने गहरे रंग, लंबे आकार और प्राकृतिक मिठास के कारण प्रीमियम क्वालिटी का दर्जा पा चुकी है. इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि श्रीगंगानगर की गाजर अब देश के लगभग 20 राज्यों, खासकर बिहार और पश्चिम बंगाल में भेजी जाती है. कुल उत्पादन का 90 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं राज्यों में खप जाता है. जिले की मंडियों में रोजाना हजारों क्विंटल का कारोबार होता है और हर साल तीन महीने के मौसम में लगभग 100 करोड़ रुपए का व्यापार होता है. यह फसल स्थानीय किसानों की आमदनी का प्रमुख आधार बन गई है, जो इसकी खेती से लाखों रुपए का लाभ कमा रहे हैं.

श्रीगंगानगर की गाजर राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक, कोलकाता, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और पश्चिम बंगाल समेत लगभग 20 राज्यों तक भेजी जा रही है. उस्मानखेड़ा के किसान बादल बराड़ बताते हैं कि वे 1988 से 15 बीघा जमीन पर गाजर की खेती कर रहे हैं. इस बार की फसल से बेहतरीन लाभ की उम्मीद है. वे बताते हैं कि इस साल बिजाई कम होना, पंजाब में बाढ़ से उत्पादन प्रभावित होना और पिछले वर्ष अधिक उत्पादन के कारण कीमतें गिरने जैसे कारणों से इस बार किसानों को अच्छा भाव मिल रहा है. एक बीघा से 90 से 100 क्विंटल तक उत्पादन होने पर 15 बीघा में 14 से 15 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा हो जाता है. गाजर की खेती कम खर्चीली है और इसमें सबसे बड़ा खर्च सिर्फ बीज पर आता है.

नहर किनारे लगी है गाजर धुलाई की मशीनें: गंगनहर किनारे बड़ी संख्या में गाजर धुलाई मशीनें लग रही है. इनसे प्रतिदिन हजारों क्विंटल गाजर साफ कर बाजारों के लिए तैयार की जा रही हैं. साधुवाली से अपनी उपज बेचने पहुंचे किसान अमर बिश्नोई का कहना था कि मंडी में गाजर 20 रुपए किलो के भाव से बिक रही है. गंगानगर जिले में इस बार 10 हजार हेक्टेयर में गाजर की बुवाई हुई है. साधुवाली गाजर मंडी इतनी बड़ी है कि हरियाणा-पंजाब के लगते जिलों से भी किसान यहां अपनी उपज लेकर आते हैं. किसान गुरपाल सिंह संधू बताते हैं ​कि गाजर की ऐसी बड़ी और संगठित मंडी कहीं नहीं, केवल श्रीगंगानगर में है. गाजर बुवाई के समय दो सिंचाई जरूरी होती हैं, इसलिए उस दौरान पानी उपलब्ध कराना आवश्यक है. सरकार ने पानी की हमारी मांग मान ली. इससे बहुत फायदा हुआ.

जिले में गाजर का है एक अरब का कारोबार: उद्यान विभाग की उप-निदेशक प्रीति गर्ग ने बताया कि श्रीगंगानगर की गाजर की खासियत इसकी आकृति, मिठास और स्थानीय किसानों द्वारा तैयार किया जाने वाला बीज है. दोमट मिट्टी और कुएं के पानी से सिंचाई से इसकी गुणवत्ता और रस में बढ़ोतरी होती है. जिले में 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में गाजर की खेती से लगभग एक अरब रुपये का वार्षिक व्यापार होता है.

