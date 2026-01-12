ETV Bharat / state

भोपाल पहुंची चीटियों की चटनी, चापड़ा चटनी से कई बीमारियां दूर होने का दावा

भारत भवन में हर वर्ष लिटरेचर एंड आर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है. इस मेले में देश की सभी सांस्कृतिक विरासत देखने को मिलती है लेकिन इस छत्तीसगढ़ बस्तर की एक अद्भुत धरोहर लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. आदिवासी संस्कृति का व्यंजन चापड़ा चटनी के बारे में लोग जितना जान रहे हैं, उतनी उन्हें हैरानी भी हो रही है. छत्तीसगढ़ के आदिवासियों सहित अन्य राज्यों के लोग इसका उपयोग खाने में करते हैं. ये चींटियां मुख्य रूप से महुआ और साल के पेड़ो पर पाई जाती हैं, जिन्हें चापड़ा कहते हैं. इन्हीं चीटियों और उनके अंडों को एकत्रित कर सुखाया जाता है और फिर मसाल के साथ पीसा जाता है.

भोपाल : आपने आदिवासी क्षेत्रों में चीटियों की चटनी खाने के बारे में सुना होगा पर भोपाल में अब सचमुच चीटियों की चटनी पहुंच गई है. भारत भवन में आयोजित भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट्स फेस्टिवल में ये अजीबोगरीब जायका आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. इस मेले में देश के विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक विरासत एक छत के नीचे देखने मिल रही है. इसी बीच छत्तीसगढ़ से आए आदिवासियों द्वारा लाल चीटियों की चटनी का यहां प्रदर्शन किया जा रहा है, जिससे कई बीमारियों के दूर होने का दावा भी किया जााता है.

आदिवासियों के लिए दवा का काम करती है ये चटनी

आदिवासी समुदाय के लोग दावा करते हैं कि सदियों से ये उनके भोजन में शामिल है और ये उनके लिए दवा का काम करती है. दावा है कि चापड़ा चटनी में फार्मिक सिट्रिक एसिड होता है जो बुखार, जुकाम, मलेरिया जैसी बीमारियों को सही करने के काम आता है. आदिवासियों के मुताबिक जब फसलों में सूखा पड़ता है और भोजन की कमी होती है तब भी यह उनके लिए जीवन रक्षक साबित होती है.

भोपाली पहुंची चीटियों की चटनी (Etv Bharat)

बाकी चटनियों की तरह डलते हैं मसाले

आदिवासी समूह के चेतन नाथ ने बताया, '' लाल चींटियों के अंडे से बनी इस चटनी को बनाने के लिए पहले अंडों ओर चींटियों को सुखाया जाता है. उसके बाद पारंपरिक मसाले, धनिया, हरी मिर्च, नमक अदरक, लहसुन में अच्छी तरह मिलाकर सिलबट्टे पर पीसा जाता है. खाने में यह खट्टी मीठी होती है.

बीमारियों के वक्त ज्यादा उपयोगी

चेतन नाथ आग कहते हैं, '' लाल चीटी की चटनी खाने से बुखार, मलेरिया, गले का दर्द, जुकाम जैसी कई बीमारियों से छुटकारा मिलता है. छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, असम जैसे कई राज्यों में इसका सेवन किया जाता है. पुराने समय में जब इन बीमारियों की दवाई नहीं होती थी तब इस चटनी को बनाकर लोग इसे औषधि के रूप में इस्तेमाल करते थे. आज भी बीमारियों के वक्त इसका काफी इस्तेमाल किया जाता है.

मसालों के साथ पीसे जाती हैं चीटियां और उनके अंडे (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें-

चेतन नाथ बाघ ने बताया, '' चापड़ा एक तरह की चीटी है, जो बस्तर सहित कई राज्यों में पाई जाती है और उसे खाया भी जाता है. यह चीटी आम, जामुन, कुसुम, महुआ और साल के पेड़ों पर पत्तियों से अपना घोंसला बनाती है. जब घोंसला भारी हो जाता है और एक तरफ झुक जाता है तब पता चल जाता है कि अभी खाने लायक हो गया है और हम इसे निकाल लेते हैं. भोपाल के एग्जिबिशन में हम इसे लाए हैं. यह एक ट्रेडिशनल व्यंजन है.''