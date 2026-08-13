ETV Bharat / state

बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग ने इन जिलों के लोगों को किया सावधान

मौसम में बदलाव की वजह पश्चिम बंगाल में बना वेलमार्ट लो प्रेशर एरिया है, जिससे 2 से 3 दिनों में भारी बारिश की संभावना है.

RED AND ORANGE RAIN ALERT
बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 13, 2026 at 10:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनों के भीतर कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना बन रही है. मौसम विभाग के मुताबिक एक वेलमार्ट लो प्रेशर एरिया पश्चिम बंगाल के क्षेत्र के आसपास में बना हुआ है, जो आगामी 12 घंटे में इंटेंसिफाई होकर डिप्रेशन के रूप में बढ़ने की संभावना है. डिप्रेशन के रूप में तब्दील होने के बाद इसका असर प्रदेश में अगले तीन दिनों तक दिखेगा.

बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट

डीप डिप्रेशन की वजह से 1 से 2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है. कुछ जगहों पर एक ही दिन में 200 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा सकती है. मौसम विभाग की मानें तो रायपुर में सुबह से बादल छाए रहे जिसकी वजह से मौसम में हल्की ठंडकता बनी हुई है. इस सिस्टम का असर प्रदेश के दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा संभाग में देखने को मिलेगा.

बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट (ETV Bharat)

मौसम विभाग ने जताई संभावना

मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने कहा, "आज की स्थिति में एक वेलमार्ट लो प्रेशर एरिया जो है पश्चिम बंगाल के क्षेत्र के आसपास में बना हुआ है. आगामी 12 घंटे में इंटेंसिफाई होकर डिप्रेशन के रूप में बनने की संभावना है. डिप्रेशन बनने के बाद पश्चिम क्षेत्र की ओर बढ़ने की संभावना है. इसके प्रभाव से आज से लेकर आने वाले तीन दिनों तक पूरे प्रदेश में मानसून के एक्टिव रहने की संभावना है. बिलासपुर, सरगुजा, रायपुर और दुर्ग संभाग में इसका असर ज्यादा रहेगा."

आज की स्थिति में बिलासपुर और सरगुजा संभाग में ज्यादातर प्रभाव दिखेगा. भारी वर्षा होने को लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है. इस दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर गुरुवार और शुक्रवार को 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है: गायत्रीवाणी कांचीभोटला, मौसम वैज्ञानिक

इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी

मौसम विभाग के मुताबिक मुख्य रूप से रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, सक्ती, जांजगीर-चांपा इन जगहों के साथ ही इससे लगे हुए क्षेत्र में एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है. गुरुवार और शुक्रवार के लिए एक दो जिलों के लिए भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है. इसके साथ ही कुछ जिलों के लिए आरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है.

शुक्रवार और शनिवार को रायपुर सहित एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है. अगले तीन दिनों के बाद मानसून की एक्टिविटी कम होने की संभावना है. लेकिन शुक्रवार और शनिवार को पूरे प्रदेश में मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है.

छत्तीसगढ़ में औसत से ज्यादा बारिश, कहीं झमाझम से किसान खुश, तो कहीं कम वर्षा से हैं परेशान

जर्जर भवन, टपकती छत और शौचालय तक नहीं, कछौड़ के सरकारी स्कूल में 308 बच्चों की जिंदगी दांव पर

खैरागढ़ में जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर बच्चे, दहशत के बीच लगती है स्कूल में क्लास

TAGGED:

WELLMART LOW PRESSURE AREA
LOW PRESSURE AREA IN WEST BENGAL
CHHATTISGARH METEOROLOGICAL DEPART
RAIPUR BILASPUR SURGUJA DIVISION
RED AND ORANGE RAIN ALERT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.