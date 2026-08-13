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बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग ने इन जिलों के लोगों को किया सावधान

डीप डिप्रेशन की वजह से 1 से 2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है. कुछ जगहों पर एक ही दिन में 200 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा सकती है. मौसम विभाग की मानें तो रायपुर में सुबह से बादल छाए रहे जिसकी वजह से मौसम में हल्की ठंडकता बनी हुई है. इस सिस्टम का असर प्रदेश के दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा संभाग में देखने को मिलेगा.

रायपुर: मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनों के भीतर कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना बन रही है. मौसम विभाग के मुताबिक एक वेलमार्ट लो प्रेशर एरिया पश्चिम बंगाल के क्षेत्र के आसपास में बना हुआ है, जो आगामी 12 घंटे में इंटेंसिफाई होकर डिप्रेशन के रूप में बढ़ने की संभावना है. डिप्रेशन के रूप में तब्दील होने के बाद इसका असर प्रदेश में अगले तीन दिनों तक दिखेगा.

मौसम विभाग ने जताई संभावना

मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने कहा, "आज की स्थिति में एक वेलमार्ट लो प्रेशर एरिया जो है पश्चिम बंगाल के क्षेत्र के आसपास में बना हुआ है. आगामी 12 घंटे में इंटेंसिफाई होकर डिप्रेशन के रूप में बनने की संभावना है. डिप्रेशन बनने के बाद पश्चिम क्षेत्र की ओर बढ़ने की संभावना है. इसके प्रभाव से आज से लेकर आने वाले तीन दिनों तक पूरे प्रदेश में मानसून के एक्टिव रहने की संभावना है. बिलासपुर, सरगुजा, रायपुर और दुर्ग संभाग में इसका असर ज्यादा रहेगा."

आज की स्थिति में बिलासपुर और सरगुजा संभाग में ज्यादातर प्रभाव दिखेगा. भारी वर्षा होने को लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है. इस दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर गुरुवार और शुक्रवार को 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है: गायत्रीवाणी कांचीभोटला, मौसम वैज्ञानिक

इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी

मौसम विभाग के मुताबिक मुख्य रूप से रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, सक्ती, जांजगीर-चांपा इन जगहों के साथ ही इससे लगे हुए क्षेत्र में एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है. गुरुवार और शुक्रवार के लिए एक दो जिलों के लिए भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है. इसके साथ ही कुछ जिलों के लिए आरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है.

शुक्रवार और शनिवार को रायपुर सहित एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है. अगले तीन दिनों के बाद मानसून की एक्टिविटी कम होने की संभावना है. लेकिन शुक्रवार और शनिवार को पूरे प्रदेश में मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है.



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