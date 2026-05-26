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यूपी का मौसम: गोरखपुर में आंधी से उखडे़े पेड़, 40 जिलों में हीट वेव का अलर्ट, बांदा में पारा फिर 47 पार

यूपी में भीषण गर्मी, नौतपा के दूसरे दिन राते उगलेंगी आग. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का सिलसिला लगातार जारी है. बुंदेलखंड और दक्षिणी इलाकों में हीट वेव चल रही है. दिन के समय भीषण गर्मी पड़ने की वजह से सड़कों पर आम दिनों की अपेक्षा सन्नाटा पसरा हुआ है. सोमवार को पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में आइसोलेटेड स्थान पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से धूल भरी आंधी चली कुछ स्थानों पर आंधी के साथ बूंदाबांदी भी हुई. मौसम यूपी का (Photo Credit; ETV Bharat) लू चलने का अलर्ट इन जिलों में: बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, आगरा, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर और आस पास के क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है. मौसम यूपी का (Photo Credit; ETV Bharat)