यूपी का मौसम: गोरखपुर में आंधी से उखडे़े पेड़, 40 जिलों में हीट वेव का अलर्ट, बांदा में पारा फिर 47 पार
मौसम वैज्ञानिकों ने एक बार फिर जारी की चेतावनी, कल कुछ जिलों में आंधी और हल्की बूंदाबांदी भी नहीं दे सकी राहत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 10:41 AM IST|
Updated : May 26, 2026 at 11:08 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का सिलसिला लगातार जारी है. बुंदेलखंड और दक्षिणी इलाकों में हीट वेव चल रही है. दिन के समय भीषण गर्मी पड़ने की वजह से सड़कों पर आम दिनों की अपेक्षा सन्नाटा पसरा हुआ है. सोमवार को पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में आइसोलेटेड स्थान पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से धूल भरी आंधी चली कुछ स्थानों पर आंधी के साथ बूंदाबांदी भी हुई.
लू चलने का अलर्ट इन जिलों में: बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, आगरा, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर और आस पास के क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है.
रात में गर्मी की संभावना इन जिलों में अधिक: बांदा, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आस पास के क्षेत्र चेतावनी जारी की गई है.
मौसम लखनऊ का: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. दिन के समय 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है.
बांदा सबसे गर्म जिला: सोमवार को उत्तर प्रदेश का बांदा सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि मंगलवार को उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई रहेगा. दिन के समय 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है. हीट वेव कंडीशन जारी रहेगी, वहीं रात में भी भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है.
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