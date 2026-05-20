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यूपी में आसमान से बरस रही आफत; 48 घंटे हीट वेव चलने का रेड अलर्ट, बांदा लगातार तीसरे दिन देश का सबसे गर्म जिला

यूपी के 54 जिलों में हीट वेव चलने की चेतावनी ( Photo Credit; ETV Bharat )

29 जिलों में यलो अलर्ट जारी यूपी के 29 जिलों में लू चलने को लेकर यलो अलर्ट जारी किए गए हैं. ये जिले हैं ... सोनभद्र, आजमगढ़, मऊ, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, मैनपुरी, बिजनौर, अमरोहा, संभल और आस पास के क्षेत्र.

14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी मौसम विभाग ने प्रदेश के 14 जिलों में लू चलने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. ये जिले हैं... कौशाम्बी, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, औरैया, ललितपुर और आस पास के क्षेत्र.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आसमान से आग का गोला बरस रहा है. प्रदेश का बांदा लगातार तीसरे दिन पूरे देश में सबसे गर्म जिला रहा. जहां पर अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा बुंदेलखंड के लगभग सभी जिलों में हीट वेव चल रही है. राज्य के बांकी हिस्सों में भी प्रदेश वासियों को भीषण गर्मी और लू की तपिश से राहत मिलने की संभावना नहीं है. मौसम विभाग के अनुसार अगले सात दिनों तक यूपी में हीटवेव का कहर जारी रहेगा. 22 मई को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है. लेकिन इस बारिश से भीषण गर्मी में कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है. 11 जिलों में रेड अलर्ट जारी राज्य के 11 जिलों में लू चलने का रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है. ये जिले में ... बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, फतेहपुर, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और आस पास के क्षेत्र.

प्रदेश के 13 जिलों के लिए मौसम विभाग ने उष्ण रात्रि होने की चेतावनी जारी की है. इस हालात में रात का तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक हो सकती है. ये जिले हैं... शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद और आस पास के क्षेत्र.

मौसम का पूर्वानुमान (Photo Credit; ETV Bharat)

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को राजधानी लखनऊ में तेज रफ्तार धूल भरी गर्म हवाएं चलेंगी. अधिकतम तापमान 42, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

मंगलवार को भी लखनऊ में सुबह से ही आसमान साफ रहा. दिन में तेज धूप निकली और तेज रफ्तार हवाएं भी चली. अधिकतम तापमान में सोमवार के मुकाबले 2 डिग्री सेल्सियस की कमी जरूर हुई लेकिन इससे गर्मी से राहत नहीं मिली. अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो की सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

बांदा सबसे गर्म जिला

उत्तर प्रदेश का बांदा मंगलवार को भी देश का सबसे अधिक गर्म जिला रहा. यहां पर अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि अगले एक सप्ताह तक उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का सितम जारी रहेगा. इस दौरान प्रदेश के दक्षिणी भाग में हीट वेव चलती रहेगी. वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 48 घंटे बाद हल्की बारिश होने की भी संभावना है.

यूपी का दूसरा गर्म शहर ताजनगरी

आगरा: उत्तर भारत में गर्मी तेवर दिखा रही है. मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग के लिए रेड वार्निंग और राज्य के अधिकांश हिस्सों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी किया है. आगरा में मंगलवार को अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री दर्ज किया गया. प्रदेश में सबसे अधिक तापमान बांदा जिले का 48.2 डिग्री रहा. आगरा के साथ ही झांसी का अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री रहा. गर्मी के चलते ही आगरा में परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में बुधवार से गर्मी की छुट्टी शुरू हो गई हैं. 15 जून तक स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी.

डीएम की अपील आगरा जिलाधिकारी मनीष बंसल ने नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिए. डीएम मनीष बंसल ने लोगों से अपील की है कि दिन में जरूरी काम होने पर ही घर से निकलें. बीमार, बुजुर्गों और बच्चों को दोपहर से शाम चार बजे तक घर से बाहर नहीं निकलने दें. खूब पानी पिएं. हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें.



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