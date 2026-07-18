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हिमाचल के 5 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का रेड अलर्ट, 6 दिनों तक रहेगा मानसून का कहर!

प्रदेश में 18 जुलाई को चंबा, मंडी और कांगड़ा में भारी बारिश, जबकि कुल्लू में मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह से 19 जुलाई को कांगड़ा, मंडी और शिमला में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हमीरपुर, चंबा, कुल्लू और सिरमौर में भारी बारिश, जबकि सोलन, ऊना और बिलासपुर में मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट है.

मौसम विभाग के अनुसार 18 से 23 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी. बारिश का सबसे अधिक प्रभाव 20 से 22 जुलाई के बीच देखने को मिलेगा. वहीं, 20 और 21 जुलाई को कुछ स्थानों पर अत्यधिक (Extremely Heavy Rainfall) बारिश होने की भी संभावना जताई गई है.

मौसम विज्ञान विभाग के शिमला केंद्र की ओर से जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, प्रदेश में 18 जुलाई की मध्यरात्रि से 23 जुलाई तक मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा. इस दौरान मध्य पर्वतीय और उससे सटे मैदानी क्षेत्रों में व्यापक बारिश होने की संभावना है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में भी कई स्थानों पर वर्षा दर्ज की जाएगी.

मौसम विभाग ने साफ किया है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़, नालों के उफान, सड़कें बंद होने और जनजीवन प्रभावित होने का खतरा काफी बढ़ जाएगा. ऐसे में प्रशासन के साथ-साथ लोगों को भी अतिरिक्त सतर्क रहने की सलाह दी गई है. ऐसे में मौसम विज्ञान केंद्र की ताजा चेतावनी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून अब अपने सबसे आक्रामक दौर में प्रवेश करने जा रहा है. 18 जुलाई की आधी रात से 23 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश का दौर रहने का अनुमान है, जबकि 20 और 21 जुलाई को हालात सबसे ज्यादा गंभीर हो सकते हैं. इन दो दिनों के लिए चार जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने का रेड अलर्ट जारी किया गया है.

प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में 20 जुलाई को भारी से अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू और शिमला में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और सोलन, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में येलो अलर्ट रहेगा. इसी तरह से 21 जुलाई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर में फिर से रेड अलर्ट रहेगा. वहीं, हमीरपुर, सोलन और शिमला में ऑरेंज अलर्ट, जबकि ऊना, बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

22 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट

प्रदेश में 22 जुलाई को कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और शिमला में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है. इसी तरह से ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू और सोलन में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा. वहीं, 23 जुलाई को प्रदेश के मध्य और निचले पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा. इसी तरह से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मध्यम बारिश होने की संभावना है.

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि लगातार बारिश के चलते भूस्खलन, चट्टानें गिरने, अचानक बाढ़, नदियों-नालों का जलस्तर बढ़ने, सड़कों के अवरुद्ध होने और यातायात प्रभावित होने की आशंका रहेगी. विभाग ने लोगों से नदी-नालों के किनारे जाने से बचने, अनावश्यक यात्रा टालने और प्रशासन द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है. वहीं, जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को भी संभावित आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने कहा, "18 जुलाई की देर रात रात से मानसून सक्रिय होने वाला है. 19 जुलाई को देर रात से मानसून की गति और रफ्तार पकड़ेगी. 20 जुलाई को चार जिलों में और 21 जुलाई को पांच जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है".

सरकार ने सभी जिलों में जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र (DEOC) 24×7 संचालित रखने, क्विक रिस्पांस टीम, SDRF, NDRF, होमगार्ड, फायर सर्विस और पुलिस को पूरी तरह तैयार रखने, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर आवश्यकता पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और आईएमडी की चेतावनियों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही सैटेलाइट फोन, हैम रेडियो और अन्य आपातकालीन संचार प्रणालियों को सक्रिय रखने तथा नुकसान की सभी घटनाओं को HPDMIS पोर्टल पर तत्काल दर्ज करने को कहा गया है.

विभिन्न विभागों को भी विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. लोक निर्माण विभाग को संवेदनशील सड़कों पर जेसीबी और अन्य मशीनरी तैनात रखने, पुलिस को जोखिम वाले मार्गों पर यातायात नियंत्रित करने, जल शक्ति विभाग को पेयजल योजनाओं की सुरक्षा, बिजली बोर्ड को बिजली बहाली दल तैयार रखने, स्वास्थ्य विभाग को एम्बुलेंस, मेडिकल टीम और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और शिक्षा विभाग को जिला प्रशासन से समन्वय कर शैक्षणिक संस्थानों पर निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं. पर्यटन विभाग को पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी करने और परिवहन विभाग को संवेदनशील मार्गों से बचने की सलाह देने को कहा गया है.

राज्य सरकार ने आम लोगों से अपील की है कि भारी बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, नदियों-नालों और भूस्खलन संभावित ढलानों से दूर रहें, जलमग्न सड़कों और पुलों को पार करने का प्रयास न करें. केवल आईएमडी और जिला प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक एडवाइजरी का पालन करें. किसी भी आपात स्थिति में राज्य आपदा हेल्पलाइन 1070 और जिला आपातकालीन हेल्पलाइन 1077 पर संपर्क करने की सलाह दी गई है.

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