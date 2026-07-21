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हिमाचल के इन पांच जिलों में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट, फ्लैश फ्लड की भी चेतावनी, शिक्षण संस्थान बंद, जानें अपने जिले का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, आज हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने इन चारों जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिले में भारी से अति भारी बारिश का ऑरेज अलर्ट जारी है. वहीं, बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं. 25 जुलाई तक किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इस दौरान कम ऊंचाई और मध्यम ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थानों परआंधी-तूफान/बिजली कड़कने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

शिमला: देश के कई राज्यों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश में भी मानसून ने विकराल रूप धारण कर लिया है. प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. विभिन्न जिलों नदी-नाले उफान पर हैं, जिसके चलते लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में भारी परेशानी पेश आ रही है. भारी भूस्खलन से कई जगह सड़कों पर यातायात बाधित है. इसी बीच मौसम विभाग अगले 24 तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी से अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. आज (मंगलवार, 21 जुलाई को) प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा, चंबा जिला उपायुक्त मुकेश रेपसवाल, मंडी जिला उपायुक्त अपूर्व देवगन और उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने आज मंगलवार 21 जुलाई को जिले के सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं. उपायुक्त द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक, 20 और 21 जुलाई को जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल, महाविद्यालय, तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, एनआईएफटी, आंगनबाड़ी केंद्र और शिशु पालन केंद्र बंद रहेंगे. प्रशासन ने सभी संस्थानों के प्रमुखों को इन आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, भारी बारिशर के चलते ठियोग उपमंडल में भी SDM ने सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किए हैं.

25 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना (@MeteorologicalCentreShimla)

इस दिन तक भारी बारिश की चेतावनी

हिमाचल प्रदेश में मानसून अपने सबसे आक्रामक दौर में है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है. आज (मंगलवार 21 जुलाई को) भी हालात सबसे ज्यादा गंभीर हो सकते हैं. आज प्रदेश के पांच जिलों में भारी से अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है. 22 जुलाई को एक-दो जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. 23-24 और 25 जुलाई को प्रदेश में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार हैं. वहीं, 26 जुलाई को अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है.

आगामी पांच दिनों के मौसम की चेतावनी (@MeteorologicalCentreShimla)

मौमस विभाग का संबंधित विभागों को निर्देश

23 जुलाई तक मानसून सबसे अधिक सक्रिय रहने के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, सड़कें बंद होने, नदी-नालों के उफान पर होने के कारण खतरा बढ़ सकता है. ऐसे में मौसम विभाग ने सभी संबंधित विभागों को इन दिनों बेहद सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहने के निर्देश दिए हैं.

सिरमौर में भारी बारिश से तबाही

वहीं, सिरमौर जिला उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने कहा, "IMD द्वार जारी रेड अलर्ट के अनुसार, हमने 20 और 21 जुलाई को सभी एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन बंद करने का ऑर्डर दिया था. भारी बारिश से नुकसान की बात की जाए तो नाहन में तीन सड़कें अभी ब्लॉक हैं. 30 जून से 19 जुलाई के बीच कुल 16 करोड़ 98 लाख 87 हज़ार रुपए का नुकसान हुआ है. इस दौरान आठ लोगों की मौत हुई है. इनमें से दो मामले सांप के काटने के, पांच गाड़ी एक्सीडेंट के, और एक मामला ऊंचाई से गिरने का है. दुर्घटना की वजह से दो लोग घायल हुए हैं. वहीं, HPU और IGNOU जैसे इंस्टिट्यूशन के तय एग्जाम चल रहे हैं; जबकि IGNOU के एग्जाम सोमवार को नहीं हुए. IGNOU ने हमारे ऑर्डर के हिसाब से बाद की तारीख के लिए रीशेड्यूल किया है."

भारी बारिश से बढ़ सकती है परेशानी

मौसम विभाग ने इन जिलों में भारी बारिश के बाद भूस्खलन और नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने की आशंका जताते हुए लोगों से बेहद सावधानी बरतने की अपील की है.

भारी बारिश की वजह से प्रदेश के निचले इलाकों में पानी भर सकता है.

फिसलन भरी सड़कों और कम विजिबिलिटी के कारण से गाड़ियां फिसल सकती हैं.

भारी से अति भारी बारिश के कारण सड़क मार्ग बाधित होने के चलते ट्रैफिक जाम होने की संभावना.

भारी बारिश के कारण जरूरी सेवाएं और रोजाना के बाहरी काम कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकते हैं.

जनता से प्रशासन की अपील

भारी बारिश के दौरान वाहन चालक हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें.

बरसात के मौसम में संवेदनशील क्षेत्रों में जाने से बचें.

नदी-नाले उफान पर होने के चलते पानी वाली जगहों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें.

प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन अवश्य करें.

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