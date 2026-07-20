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सावधान! अगले 48 घंटे हिमाचल में कहर बनकर बरसेंगे बादल, इन जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, शिक्षण संस्थान बंद

देश के कई राज्यों के साथ-साथ हिमाचल में भी मानसून विकराल रूप ले चुका है. इन जिलों में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी.

Red alert for heavy rains in Himachal
हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 8:09 AM IST

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शिमला: देश के कई राज्यों के साथ-साथ पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी मानसून विकराल रूप धारण कर चुका है. प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. प्रदेश के नदी-नाले उफान पर हैं. भारी भूस्खलन से कई जगह सड़कों पर यातायात प्रभावित है. इसी बीच मौसम विभाग अगले 48 तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी से अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. आज (सोमवार, 20 जुलाई) और कल मंगलवार, 21 जुलाई को प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, आज हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने इन चारों जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिले में भारी से अति भारी बारिश का ऑरेज अलर्ट जारी है. वहीं, बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं. 25 जुलाई तक किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इस दौरान कम ऊंचाई और मध्यम ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थानों परआंधी-तूफान/बिजली कड़कने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

Red alert for heavy rains in Himachal
आगामी चार दिनों के जिलावार मौसम की चेतावनी (@MeteorologicalCentreShimla)

भारी बारिश की चेतावनी

हिमाचल प्रदेश में मानसून अपने सबसे आक्रामक दौर में है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 48 घंटे तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है. सोमवार 20 और मंगलवार 21 जुलाई को हालात सबसे ज्यादा गंभीर हो सकते हैं. इन दो दिनों के लिए चार जिलों में भारी से अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है. 20 से 23 जुलाई के बीच मानसून सबसे अधिक सक्रिय रहने के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, सड़कें बंद होने, नदी-नालों के उफान पर होने के कारण खतरा बढ़ सकता है. ऐसे में मौसम विभाग ने सभी संबंधित विभागों को इन दिनों बेहद सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हर एक पल तैयार रहने के निर्देश दिए हैं.

Red alert for heavy rains in Himachal
25 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना (@MeteorologicalCentreShimla)

स्कूल-कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थान

हिमाचल में भारी बारिश को लेकर जारी रेड अलर्ट के बीच कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिला प्रशासन ने एहतियातन बड़ा फैसला लिया है. 20 और 21 जुलाई को जिले के सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं. दो दिनों के लिए जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल, महाविद्यालय, तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, एनआईएफटी, आंगनबाड़ी केंद्र और शिशु पालन केंद्र बंद रहेंगे. प्रशासन ने सभी संस्थानों के प्रमुखों को इन आदेशों का सख्ती से पालन के निर्देश दिए गए हैं.

भारी बारिश से बढ़ सकती है परेशानी

  • भारी बारिश की वजह से प्रदेश के निचले इलाकों में पानी भर सकता है.
  • फिसलन भरी सड़कों और कम विजिबिलिटी के कारण से गाड़ियां फिसल सकती हैं.
  • भारी से अति भारी बारिश के कारण सड़क मार्ग बाधित होने के चलते ट्रैफिक जाम होने की संभावना.
  • भारी बारिश के कारण जरूरी सेवाएं और रोजाना के बाहरी काम कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकते हैं.

जनता से प्रशासन की अपील

  • भारी बारिश के दौरान वाहन चालक हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें.
  • बरसात के मौसम में संवेदनशील क्षेत्रों में जाने से बचें.
  • नदी-नाले उफान पर होने के चलते पानी वाली जगहों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें.
  • प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन अवश्य करें.

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