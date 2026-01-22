ETV Bharat / state

आंध्र प्रदेश ने तैयार किया रीसाइक्लिंग मॉडल, 40 फीसदी सब्सिडी के साथ निवेश पर जोर

डॉ. पी. कृष्णाय ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, जहां उद्योग, प्रौद्योगिकी और नवाचार से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जा रही है. प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में उन्नत तकनीकों को प्रदर्शित किया गया है. विशेष रूप से रीसाइक्लिंग से जुड़ी आधुनिक तकनीकों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. ऐसे मंच न केवल तकनीकी जानकारी साझा करने का अवसर देते हैं, बल्कि राज्यों को एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने का भी मौका देते हैं.

जयपुर : राजधानी में आयोजित तीन दिवसीय इंटरनेशनल मेटल रीसाइक्लिंग कॉन्फ्रेंस एक्सपो में देश-विदेश के विशेषज्ञ, उद्योग प्रतिनिधि और नीति-निर्माता शामिल हुए. इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन में शिरकत करने के लिए आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष डॉ. पी. कृष्णाय भी जयपुर पहुंचे. इस मौके पर उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत में आंध्र प्रदेश के रीसाइक्लिंग मॉडल और राज्य की नई नीतियों की विस्तार से जानकारी दी.

आंध्र प्रदेश में रीसाइक्लिंग फ्रेंडली मॉडल : डॉ. पी. कृष्णाय ने बताया कि रीसाइक्लिंग एक पर्यावरण-अनुकूल प्रक्रिया है, जिसका मुख्य मकसद आम जनता को यह समझाना है कि कचरा प्रबंधन और संसाधनों के फिर से इस्तेमाल से पर्यावरण संरक्षण में किस तरह मदद मिल सकती है. इस सम्मेलन से मिले अनुभवों और विचारों के आधार पर आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में एक नई रीसाइक्लिंग नीति विकसित की है, जिससे रीसाइक्लिंग को संगठित और प्रभावी बनाया जा सके.

डॉ. कृष्णाय के अनुसार, इस नीति का प्रमुख फोकस जन-जागरूकता और नागरिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है. सरकार चाहती है कि लोग रीसाइक्लिंग को अपनी दैनिक जीवनशैली का हिस्सा बनाएं और कचरे को केवल फेंकने की वस्तु न मानकर एक उपयोगी संसाधन के रूप में देखें. इसके साथ ही रीसाइक्लिंग उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से कई विशेष प्रावधान किए गए हैं.

पढे़ं. प्रदेश में बनेगा देश का सबसे बड़ा टायर रीसाइक्लिंग प्लांट, सुनील शेट्टी बोले,'भारत वेस्ट को भी अवसर में बदल सकता है'

आंध्र प्रदेश में 40 फीसदी इंसेंटिव : आंध्र प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चेयरमैन के मुताबिक उनके राज्य में रीसाइक्लिंग उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार 40 प्रतिशत तक का इंसेंटिव दे रही है. इसके अलावा उद्योगों को भूमि आवंटन, सर्कुलर इकोनॉमी से जुड़े विशेष क्षेत्र और दूसरी जरूरी सहूलियत भी मुहैया कराई जा रही हैं, ताकि निवेशकों और उद्यमियों को इस क्षेत्र में आगे आने के लिए प्रेरित किया जा सके.

डॉ. कृष्णाय ने कहा कि रीसाइक्लिंग आधारित तकनीकों को अपनाकर कचरे का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि उसे सीधे फेंकने के बजाय दोबारा संसाधित किया जा सके. इस प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक के साथ-साथ अकादमिक संस्थानों और स्थानीय रीसाइक्लिंग उद्योगों की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस पूरी पहल का मकसद यही है कि कचरा केवल समस्या न बने, बल्कि एक उपयोगी संसाधन के रूप में अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों के लिए लाभकारी साबित हो. ऐसे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन राज्यों और देश को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं.