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रीसाइकिल प्रोसेस से बनते हैं चमचमाते बर्तन, हजारीबाग के इस गांव के लोग करते हैं तैयार

हजारीबाग के करियातपुर गांव में पुराने कांसा और पीतल के बर्तन को रीसाइकिल कर लगभग 200 परिवार नया बर्तन तैयार कर रहे हैं.

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ग्राफिक्स इमेज (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 14, 2026 at 1:11 PM IST

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हजारीबाग: जिले का सुदूरवर्ती करियातपुर गांव, जहां बर्तन की खनखनाहट से सुबह होती है. यह एक ऐसा गांव है, जहां 200 से अधिक परिवार कांसा और पीतल का बर्तन बना रहा है. महत्वपूर्ण बात यह है कि बर्तन बनाने के लिए पुराने कांसा या पीतल का उपयोग किया जाता है. अर्थात पूरा व्यवसाय रीसाइकिल पर ही आधारित है. जिसका उपयोग कोई नहीं करता, उस सामान का उपयोग यहां के कारीगर करते हैं और चमचमाता हुआ बर्तन तैयार कर बाजार में उपलब्ध कराते हैं.

करियातपुर गांव का मुख्य रोजगार बर्तन बनाना है. यहां के लोग पलायन कर दूसरी जगह रोजगार करने नहीं करते हैं. बल्कि गांव में ही रहकर देश के कोने-कोने तक बर्तन उपलब्ध कराते हुए अपनी आजीविका चलाते हैं. बताया जाता है कि 1000 से अधिक युवक इस पेशेवर काम में लगे हुए हैं. वहीं अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को यह व्यवसाय रोजगार दे रहा है.

जानकारी देते कारीगर और व्यवसायी (ईटीवी भारत)

दशकों से चल रहा है काम

काम में लगे कारीगर बताते हैं कि उनका यह काम पिछले कई पीढ़ियों से चला आ रहा है. बाप दादा से काम सीख कर निपुण हुए अब अपने बच्चों को भी इस काम के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं. ताकि यह कला जीवित रह सके. उनका कहना है कि बर्तन बनाना कोई आसान काम नहीं है. काफी अधिक मेहनत लगती है. पहले हाथ से बर्तन बनाया जाता था. लेकिन धीरे-धीरे बड़े-बड़े मशीन जगह ले रहे हैं.

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बर्तन तैयार करते हुए (ईटीवी भारत)

हजारों लोग रोजगार से जुड़े हैं: कारीगर

यह गांव न सिर्फ झारखंड में, बल्कि दूसरे राज्यों में भी अपनी अलग पहचान रखता है. करियातपुर में करीब 200 परिवार पीढ़ियों से इस पारंपरिक धातु कला से जुड़े हुए हैं. अपने घरों में ही कांसा व पीतल के बर्तन बनाने का काम कर रहे हैं. इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां के युवा रोजगार के लिए बाहर पलायन नहीं करते. वे अपने पुश्तैनी हुनर को ही रोजगार का साधन बनाकर गांव में रहकर आत्मनिर्भर जीवन जी रहे हैं. इससे न सिर्फ गांव की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, बल्कि पारंपरिक कला भी जीवित है.

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पुराने बर्तन को आग में गलाते हुए (ईटीवी भारत)

इस व्यवसाय की खासियत यह है कि पूरा सिस्टम रीसाइकिल पर काम करता है. पुराना टूटा फूटा कांसा और पीतल का सामान यहां के कारीगर खरीदते हैं. फिर उसे गला कर नया बर्तन तैयार किया जाता है. यहां के व्यवसायी भी कहते हैं कि जो बर्तन किसी काम के लायक नहीं, वह उनके लिए हीरा से कम नहीं है. बड़े ही मेहनत से बर्तन तैयार किया जाता है. पहले यह व्यवसाय घरेलू था. अब यह बड़े व्यवसाय का रूप ले रहा है. बड़ी संख्या में कारीगर इस व्यवसाय में आ रहे हैं.

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बर्तन बनाते हुए कारीगर (ईटीवी भारत)

हजारीबाग का यह छोटा सा गांव आज अपनी पहचान पूरे देश में बना रहा है, जहां रीसाइकिल पद्धति से बर्तन तैयार किया जा रहा है. जो इसे एक अलग पहचान दे रही है. साथ ही साथ यह रोजगार का एक बड़ा साधन भी बनकर उभर रहा है.

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