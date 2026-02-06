बिहार में कल लग रहा है रोजगार कैंप, जानें सैलरी और अन्य सुविधाएं
नवादा में 7 फरवरी को एक दिवसीय रोजगार कैंप का आयोजन हो रहा है. रोजगार कैंप में शिक्षक पद के लिए बहाली निकाली गई है.
Published : February 6, 2026 at 2:39 PM IST
नवादा: बिहार के नवादा जिले के युवाओं के लिए रोजगार का एक खास अवसर सामने आया है. युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार सरकार के निर्देश पर जिला नियोजनालय-सह-मॉडल करियर सेंटर, नवादा द्वारा 7 फरवरी 2026 को एक दिवसीय रोजगार कैंप आयोजित किया जा रहा है. इस कैंप के माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों को निजी क्षेत्र में स्थायी रोजगार प्राप्त करने का बेहतरीन मौका मिलेगा.
शिक्षक पदों पर 10 रिक्तियां: फ्रीडम एम्प्लॉयबिलिटी एकेडमी द्वारा इस रोजगार कैंप में शिक्षक पद के लिए कुल 10 रिक्तियां घोषित की गई हैं. जिला नियोजन पदाधिकारी सुनील कुमार सुमन ने बताया कि इन पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों में स्नातक (ग्रेजुएशन) की डिग्री अनिवार्य है. साथ ही, बुनियादी अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान होना भी जरूरी होगा.
वेतन और अन्य कई सुविधाएं: चयनित अभ्यर्थियों को मासिक वेतन 14,500 रुपये दिया जाएगा। इसके अलावा 3,000 रुपये का आवास भत्ता (HRA) भी मिलेगा. कंपनी ईपीएफ (भविष्य निधि) और ईएसआईसी (कर्मचारी राज्य बीमा) की सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी, जिससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त होगा.
आयु सीमा और कार्यस्थल: इन पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है. चयनित उम्मीदवारों का कार्यस्थल नवादा जिला ही होगा, जिससे स्थानीय युवाओं को बिना स्थानांतरण की चिंता के रोजगार मिल सकेगा.
आवश्यक दस्तावेज और उपस्थिति: इच्छुक अभ्यर्थी अपने मूल दस्तावेजों की छायाप्रति, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, पहचान-पत्र (आधार कार्ड/वोटर आईडी), रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो तथा बायोडाटा लेकर कैंप स्थल पर पहुंच सकते हैं. कैंप सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक चलेगा.
एनसीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य: यह रोजगार कैंप केवल उन अभ्यर्थियों के लिए खुला है जो राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल पर पंजीकृत हैं. जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वे स्वयं एनसीएस पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं या जिला नियोजनालय, नवादा में जाकर तुरंत निबंधन करा सकते हैं. बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी अभ्यर्थी कैंप में भाग नहीं ले सकेगा.
नियोजन की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र पर: सुनील कुमार सुमन ने बताया कि यह रोजगार कैंप निजी क्षेत्र के नियोजक द्वारा संचालित है. चयन, नियुक्ति और सभी सेवा शर्तों की जिम्मेदारी नियोजक की होगी, जबकि जिला नियोजनालय केवल सुविधा प्रदाता और मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा. युवा इस अवसर का लाभ उठाकर अपने करियर को नई दिशा दे सकते हैं.
"इस रोजगार कैंप में फ्रीडम एम्प्लॉयबिलिटी एकेडमी द्वारा शिक्षक पद के लिए कुल 10 रिक्तियां अधिसूचित की गई हैं. इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास स्नातक (ग्रेजुएशन) की डिग्री और बुनियादी अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अनिवार्य है."-सुनील कुमार सुमन, जिला नियोजन पदाधिकारी
ये भी पढ़ें-
Explainer : 'कोलकाता पर निर्भरता होगी खत्म, बिहार में मरीन सेक्टर करेगा बूम', बजट में पटना शिप रिपेयर सेंटर की पूरी कहानी
बिहार में बनेगा डिफेंस कॉरिडोर, सम्राट चौधरी ने कहा- '5 साल में 1 करोड़ नौकरी-रोजगार'