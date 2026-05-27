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बस्तर फाइटर्स में होगी भर्तियां, डेमोग्राफी चेंज को रोकने के लिए शुभेंदु अच्छा काम कर रहे: विजय शर्मा

बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर विजय शर्मा ने कहा कि डेमोग्राफी में अचानक बदलाव को रोकना जरूरी है.

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बस्तर फाइटर्स की भर्ती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 27, 2026 at 9:16 PM IST

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भिलाई: डिप्टी सीएम सह गृहमंत्री विजय शर्मा बुधवार को भिलाई के दौरे पर पहुंचे. पत्रकारों से बात करते हुए विजय शर्मा ने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी. विजय शर्मा ने कहा कि नेतानार का जो पुलिस कैंप था उसे सेवा कैंप के रूप में बदल दिया गया है. सेवा कैंप के जरिए लोगों को वो तमाम सुविधाएं मिलेंगी जिसके लिए पहले उन्हे रायपुर जाना पड़ता था. विजय शर्मा ने कहा कि करीब 70 कैंपों को हम धीरे-धीरे कर सेवा डेरा कैंप में रुप में परिवर्तित करेंगे. विजय शर्मा ने कहा कि अमित शाह ने अपने दौरे पर 19 मई को पहले सेवा डेरा कैंप नेतानार का उद्गाटन भी किया है.

बस्तर फाइटर्स की भर्ती

विजय शर्मा ने बताया कि एनआईडी की टीम भी बस्तर पहुंची हुई है. यह टीम लघु वनोपज संग्रहण, प्रशिक्षण, स्टोरेज और मशीनरी की जरूरतों का अध्ययन कर रही है. डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार बस्तर को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है. बस्तर के युवाओं को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार, खेलकूद और सुरक्षा सेवाओं में अवसर उपलब्ध कराने पर ध्यान दे रही है.

शुभेंदु अच्छा काम कर रहे (ETV Bharat)

बस्तर फाइटर में होगी भर्ती

विजय शर्मा ने कहा कि युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक बार बस्तर फाइटर में भर्ती की जाएगी. योग्य युवाओं को बस्तर में मौका दिया जाएगा. विजय शर्मा ने कहा कि हम विकास से लेकर आर्थिक मोर्च पर लोगों को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं. विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर में विकास का काम लगातार जारी रहेगा. बस्तर को हम विकसित बस्तर बनाएंगे.

शुभेंदु अधिकारी की तारीफ

बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर विजय शर्मा ने कहा कि डेमोग्राफी में अचानक बदलाव को रोकना जरूरी है. उन्होंने पश्चिम बंगाल की सरकार के कामकाज का भी जिक्र किया और पश्चिम बंगाल सरकार की तारीफ की. कांग्रेस नेताओं के भूख हड़ताल पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि आर्म्स एक्ट के मामले में पुलिस जांच कर रही है और दोषियों पर कार्रवाई होगी. वहीं भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार सनातन परंपराओं और संत-महात्माओं का विरोध करती रही है. विजय शर्मा ने कहा कि कहीं ऐसा न हो जाए कि कांग्रेस ये कह दे कि रामजी बीजेपी के हैं.

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