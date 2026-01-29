ETV Bharat / state

योगी सरकार ने परिवहन विभाग के तीन प्रस्तावों को दी हरी झंडी, 351 AMVI पदों पर भर्ती का रास्ता साफ

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि कैबिनेट बैठक में परिवहन विभाग के तीन प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान किया गया है. उत्तर प्रदेश में 351 सहायक मोटरयान निरीक्षक (assistant motor vehicle inspector) के पद सृजित किये गये हैं. परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा (यथा संशोधित) नियमावली, 1980 में मोटरयान निरीक्षक के लिए उपबन्ध किये गये हैं.

इस नियमावली में ही अपेक्षित संशोधन करते हुए सहायक मोटरयान निरीक्षक के नवसृजित 351 पदों के लिए उपबंध किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा (षष्टम संशोधन) नियमावली 2026 के प्रख्यापन के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया है.

इन पदों पर मिला अनुदान : परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि अगस्त 2016 में सृजित संभागीय अधिकारी, दिसम्बर 2024 में सृजित सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (साधारण वेतनमान) के 36 पद, जुलाई 2025 में सृजित उप परिवहन आयुक्त के तीन पद, प्रति परिक्षेत्र उप परिवहन आयुक्त के लिए प्रधान सहायक और आशुलिपि के एक-एक पद के सृजन के बाद सभी पदों पर परिवहन सेवा (सातवां संशोधन) नियमावली 2026 के प्रख्यापन पर अनुमोदन प्रदान किया गया है.

तीन नए परिक्षेत्र बनेंगे : उन्होंने बताया कि इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने के प्रयासों में सफलता मिलेगी. प्रवर्तन कार्य के लिए अधिक कार्मिकों की उपलब्धता होने से विभाग राजस्व वसूली के लक्ष्यों को पूरा करने में समर्थ होगा. फील्ड स्तर पर परिक्षेत्र का पुनर्गठन करते हुए वर्तमान में प्रभावी छह परिक्षेत्र में वृद्धि कर तीन नये परिक्षेत्र गोरखपुर, बुन्देलखंड (झांसी) और अयोध्या के गठन से विभागीय कार्यों का बेहतर क्रियान्वयन हो सकेगा.