योगी सरकार ने परिवहन विभाग के तीन प्रस्तावों को दी हरी झंडी, 351 AMVI पदों पर भर्ती का रास्ता साफ
परिवहन मंत्री ने बताया, इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान करने का अनुमोदन मिल गया है.
Published : January 29, 2026 at 10:46 PM IST|
Updated : January 29, 2026 at 10:51 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि कैबिनेट बैठक में परिवहन विभाग के तीन प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान किया गया है. उत्तर प्रदेश में 351 सहायक मोटरयान निरीक्षक (assistant motor vehicle inspector) के पद सृजित किये गये हैं. परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा (यथा संशोधित) नियमावली, 1980 में मोटरयान निरीक्षक के लिए उपबन्ध किये गये हैं.
इस नियमावली में ही अपेक्षित संशोधन करते हुए सहायक मोटरयान निरीक्षक के नवसृजित 351 पदों के लिए उपबंध किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा (षष्टम संशोधन) नियमावली 2026 के प्रख्यापन के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया है.
इन पदों पर मिला अनुदान : परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि अगस्त 2016 में सृजित संभागीय अधिकारी, दिसम्बर 2024 में सृजित सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (साधारण वेतनमान) के 36 पद, जुलाई 2025 में सृजित उप परिवहन आयुक्त के तीन पद, प्रति परिक्षेत्र उप परिवहन आयुक्त के लिए प्रधान सहायक और आशुलिपि के एक-एक पद के सृजन के बाद सभी पदों पर परिवहन सेवा (सातवां संशोधन) नियमावली 2026 के प्रख्यापन पर अनुमोदन प्रदान किया गया है.
तीन नए परिक्षेत्र बनेंगे : उन्होंने बताया कि इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने के प्रयासों में सफलता मिलेगी. प्रवर्तन कार्य के लिए अधिक कार्मिकों की उपलब्धता होने से विभाग राजस्व वसूली के लक्ष्यों को पूरा करने में समर्थ होगा. फील्ड स्तर पर परिक्षेत्र का पुनर्गठन करते हुए वर्तमान में प्रभावी छह परिक्षेत्र में वृद्धि कर तीन नये परिक्षेत्र गोरखपुर, बुन्देलखंड (झांसी) और अयोध्या के गठन से विभागीय कार्यों का बेहतर क्रियान्वयन हो सकेगा.
उन्होंने बताया कि हल्के व्यावसायिक यात्री वाहनों जिनमें दो पहिया, तीन पहिया वाहन और मोटर कैब/मैक्सी कैब, हल्के माल वाहनों (7500 किलोग्राम से कम सकल यान भार वाले वाहन), और निर्माण उपस्कर वाहनों पर एकमुश्त कर व्यवस्था लागू करने के लिए कर की दर का निर्धारण करने के लिए उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (यथासंशोधित 2025) की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत नवीन अधिसूचना जारी की जाएगी.
इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स में छूट : परिवहन मंत्री ने बताया कि शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों को पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान किये जाने के लिए कार्याेत्तर अनुमोदन प्राप्त किया गया. जनता को सुगम शासकीय सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग की चार सेवाओं-ड्राइविंग लाइसेंस में जन्मतिथि बदलना, पहाड़ी क्षेत्र में वाहन चलाने की अनुमति प्राप्त करना, पंजीकरण संख्या का प्रतिधारण एवं गैर-उपयोग सूचना परमिट को फेसलेस मोड में लाइव किया जाना है. इन सेवाओं को फेसलेस मोड में लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली 1998 में यथास्थान संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश मोटरयान (बत्तीसवां संशोधन) नियमावली 2026 का प्रख्यापन किया गया.
