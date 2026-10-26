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अशासकीय विद्यालयों में भर्ती पर लगी रोक हटी, छात्र संख्या और स्वीकृत रिक्त पदों के आधार पर होंगी नियुक्ति

अशासकीय विद्यालयों में भर्ती पर लगी रोक खत्म ( PHOTO- ETV Bharat )

उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर भर्ती का रास्ता खुल गया है. राज्य सरकार ने लंबे समय से इन विद्यालयों में शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भर्ती पर लगी रोक हटा दी है. सरकार के इस फैसले से अशासकीय विद्यालयों में खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी, विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए अब छात्र संख्या के आधार पर नियुक्तियां की जाएंगी.