रांची में भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा के समापन पर बोले छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, सीआईडी जांच में लीपापोती हुई तो फिर करेंगे आंदोलन
भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा का रांची में समापन हो गया. छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने मांगों को लेकर आवाज बुलंद की. रिपोर्ट-चंदन भट्टाचार्य
Published : September 11, 2026 at 8:08 PM IST
रांची:झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग को लेकर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की ओर से निकाली गई ‘भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा’ का शुक्रवार को रांची में समापन हुआ. 24 अगस्त को रामगढ़ के नेमरा गांव से शुरू हुई यह यात्रा 18 दिनों तक चली. इस दौरान राज्य के सभी 24 जिलों का भ्रमण किया गया.
यात्रा का उद्देश्य JPSC और JSSC समेत राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता की मांग को लेकर युवाओं के बीच जनसमर्थन जुटाना था. यात्रा के दौरान अलग-अलग जिलों में युवाओं और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से संवाद किया गया और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को उठाया गया.
बापू वाटिका तक गई यात्रा
शुक्रवार को रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में यात्रा के समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. यहां बड़ी संख्या में युवा जुटे. हाथों में तिरंगा लेकर युवाओं ने बापू वाटिका से पैदल मार्च निकाला. मार्च के दौरान भर्ती प्रक्रिया में सुधार और प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने की मांग को लेकर नारे लगाए गए.
छात्रों ने बुलंद की आवाज
पैदल मार्च मोरहाबादी से आगे बढ़ते हुए रांची के कोकर स्थित बिरसा मुंडा समाधि स्थल पहुंचा, जहां यात्रा का समापन किया गया. कार्यक्रम में शामिल युवाओं ने भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की. समापन के दौरान छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि यात्रा का समापन जरूर हुआ है, लेकिन आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि युवाओं के मुद्दों को लेकर लड़ाई आगे भी जारी रहेगी. आंदोलन का स्वरूप समय के साथ बदलता रहेगा, लेकिन भर्ती व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता की मांग को लेकर संघर्ष जारी रहेगा.
24 जिलों में निकाली गई थी यात्रा
देवेंद्र नाथ महतो ने यात्रा के दौरान राज्य के सभी 24 जिलों में युवाओं से संपर्क किया. 18 दिनों के इस अभियान में प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर अभ्यर्थियों की समस्याओं और मांगों को सामने लाने का प्रयास किया गया. यात्रा के समापन के मौके पर भी युवाओं में आगे की लड़ाई को लेकर उत्साह दिखाई दिया.
पैदल मार्च के दौरान भर्ती व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर युवा एकजुट नजर आए. बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर यात्रा के समापन के साथ अब आंदोलन के अगले चरण को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है. छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने स्पष्ट किया कि युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर आगे भी आंदोलन जारी रहेगा और जरूरत के अनुसार आंदोलन का स्वरूप बदला जाएगा.
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