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भर्ती घोटाला; पूर्व प्रमुख सचिव योगेश कुमार गिरफ्तार, ईओडब्ल्यू की जांच के बाद एक्शन

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लखनऊ: आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्ल्यू) ने पशुपालन विभाग में तैनात रहे प्रमुख सचिव योगेश कुमार को पशुधन प्रसार अधिकारी भर्ती घोटाले में बुधवार को गिरफ्तार कर लिया. उन पर इस भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे थे. काफी समय से इस मामले की जांच की जा रही थी. तथ्यों को सही पाए जाने पर गोमती नगर स्थित उनके आवास से ईओडब्ल्यू की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया.

सेवानिवृत्त आईएएस योगेश कुमार 2014 में समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल के दौरान आयोजित पशुधन प्रसार अधिकारियों की भर्ती परीक्षा में आरोपी थे. उत्तर प्रदेश के 17 मंडलों में 1198 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी. दो फरवरी 2014 को आयोजित हुई इस परीक्षा के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई. इस प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए गए थे. मामले की जांच में भर्ती नियमों को दरकिनार कर ओएमआर शीट का मूल्यांकन केंद्रीकृत तरीके से करने और मंडलीय चयन समितियों के अधिकार समाप्त करने जैसे फैक्ट्स सामने आए थे. उस समय सपा सरकार में राजकिशोर सिंह पशुधन मंत्री थे.