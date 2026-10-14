भर्ती घोटाला; पूर्व प्रमुख सचिव योगेश कुमार गिरफ्तार, ईओडब्ल्यू की जांच के बाद एक्शन
पशुधन प्रसार अधिकारी भर्ती घोटाला, प्रदेश के 17 मंडलों में 1198 पदों पर आयोजित हुई थी परीक्षा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 1:58 PM IST
लखनऊ: आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्ल्यू) ने पशुपालन विभाग में तैनात रहे प्रमुख सचिव योगेश कुमार को पशुधन प्रसार अधिकारी भर्ती घोटाले में बुधवार को गिरफ्तार कर लिया. उन पर इस भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे थे. काफी समय से इस मामले की जांच की जा रही थी. तथ्यों को सही पाए जाने पर गोमती नगर स्थित उनके आवास से ईओडब्ल्यू की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया.
सेवानिवृत्त आईएएस योगेश कुमार 2014 में समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल के दौरान आयोजित पशुधन प्रसार अधिकारियों की भर्ती परीक्षा में आरोपी थे. उत्तर प्रदेश के 17 मंडलों में 1198 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी. दो फरवरी 2014 को आयोजित हुई इस परीक्षा के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई. इस प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए गए थे. मामले की जांच में भर्ती नियमों को दरकिनार कर ओएमआर शीट का मूल्यांकन केंद्रीकृत तरीके से करने और मंडलीय चयन समितियों के अधिकार समाप्त करने जैसे फैक्ट्स सामने आए थे. उस समय सपा सरकार में राजकिशोर सिंह पशुधन मंत्री थे.
उनके खिलाफ अभियोजन स्वीकृत की फाइल फिलहाल शासन में लंबित है. अभी फिलहाल ईओडब्ल्यू ने प्रमुख सचिव रहे योगेश कुमार की गिरफ्तारी की है. ऐसे में अब आगे तत्कालीन पशुधन मंत्री पर भी शिकंजा कस सकता है. 2024 में समाजवादी पार्टी छोड़कर राज किशोर सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं.
योगेश कुमार 1980 बैच के रिटायर्ड आइएएस अधिकारी थे. प्रमुख सचिव जैसे बड़े पद पर कार्यरत रह चुके हैं. लिहाजा, इस गिरफ्तारी ने प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है. ईओडब्ल्यू तत्कालीन प्रमुख सचिव योगेश कुमार से कड़ाई से पूछताछ कर रही है जिससे यह जानकारी सामने आ सके कि इस घोटाले में कौन-कौन से बड़े चेहरे थे और धांधली का कनेक्शन कहां से जुड़ा है.
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