ETV Bharat / state

पिथौरागढ़ में 3 अगस्त से होगी पूर्व सैनिकों की भर्ती, जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता?

पिथौरागढ़: सीमांत पिथौरागढ़ में अगस्त महीने में पूर्व सैनिकों की भर्ती होनी जा रही है. इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है. 130 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) ईको कुमाऊं की ओर से पूर्व सैनिकों एवं पात्र भूतपूर्व महिला कर्मियों के लिए भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है.

कुल 69 रिक्त पदों पर होगी भर्ती: यह भर्ती रैली आगामी 3 से 8 अगस्त तक पिथौरागढ़ के देवकटिया ग्राउंड में आयोजित की जाएगी. भर्ती प्रक्रिया प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शुरू होगी, जिसमें दस्तावेज सत्यापन, शारीरिक दक्षता परीक्षा, मेडिकल परीक्षण और साक्षात्कार शामिल होंगे. पूर्व सैनिकों के लिए सामान्य ड्यूटी के 49 पद समेत कुल 69 रिक्तियों पर भर्ती होगी.

तिथिवार भर्ती कार्यक्रम: भर्ती कार्यक्रम के अनुसार, आगामी 3 अगस्त को अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा. 4 अगस्त को शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित होगी. जबकि, 5 अगस्त से 8 अगस्त तक शारीरिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का मेडिकल जांच एवं इंटरव्यू संपन्न कराया जाएगा.

इन पदों पर होगी भर्ती: पदों की बात करें तो इनमें सैनिक यानी सामान्य ड्यूटी (GD) के 49 पद केवल उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं. इसके अलावा सैनिक (शेफ कम्युनिटी) के 4, सैनिक (वाशरमैन) के 2, सैनिक (टेलर) के 2, सैनिक (इक्विपमेंट रिपेयरर) के 2, सैनिक (हेयर ड्रेसर) के 3, सैनिक (ब्लैक स्मिथ) का 1, सैनिक (क्लर्क) का 1, सैनिक (कारपेंटर) के 3 और सैनिक (हाउस कीपर) के 2 पदों पर अखिल भारतीय स्तर पर पात्र पूर्व सैनिक आवेदन कर सकेंगे.

क्या है पात्रता? भर्ती के लिए पूर्व सैनिक (पेंशनधारक) या भूतपूर्व महिला कर्मी, जो कि पर्यावरण वन मंत्रालय या जलवायु नियंत्रण या राज्य वन विभाग, उत्तराखंड में न्यूनतम 20 साल की सेवा प्रदान की हो, आवेदन करने के पात्र होंगे. पूर्व सैनिकों एवं भूतपूर्व महिला कर्मियों का नामांकन सेवानिवृत्ति या सेवा से मुक्त होने की तिथि से पांच साल के भीतर होना आवश्यक है.

कितना होना चाहिए न्यूनतम वजन? अभ्यर्थियों के लिए चिकित्सीय श्रेणी SHAPE-1, चरित्र अनुकरणीय/बहुत अच्छा (Exemplary/Very Good) होना अनिवार्य है. पुरुष अभ्यर्थियों का न्यूनतम वजन 50 किलोग्राम और महिला अभ्यर्थियों का न्यूनतम वजन 42 किलोग्राम निर्धारित किया गया है.