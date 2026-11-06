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यूपी में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया तेज, UPSSSC ने जारी किये परिणाम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) ने शुक्रवार को दो महत्वपूर्ण घोषणा की हैं. आयोग ने बीसीजी तकनीशियन मुख्य परीक्षा के आधार पर 76 अभ्यर्थियों को अभिलेख परीक्षण के लिए अर्ह घोषित किया है. वहीं, कनिष्ठ विश्लेषक (खाद्य) भर्ती में उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के आठ अभ्यर्थियों की अनुपूरक सूची भी जारी की गई है.





मीडिया सेल की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, बीसीजी तकनीशियन भर्ती के लिए अर्ह घोषित अभ्यर्थियों का परिणाम छह नवंबर को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. अभ्यर्थियों को छह नवंबर से 20 नवंबर तक आयोग के निर्धारित पोर्टल पर अपने शैक्षिक प्रमाण-पत्र, आरक्षण से संबंधित दस्तावेज और अन्य जरूरी अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करने होंगे. आयोग ने स्पष्ट किया है कि दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी.



