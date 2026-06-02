ETV Bharat / state

मनरेगा कर्मियों की बहाली पूरी करने में प्रशासन विफल! अभ्यर्थियों ने आंदोलन का दिया अल्टीमेटम

पाकुड़: जिला प्रशासन MGNREGA के तहत दो दर्जन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में विफल रहा है. जिसके कारण दो दर्जन अनुबंध पर बहाल होने वाले अभ्यर्थी समाहरणालय का चक्कर लगाने को मजबूर हैं. यह आरोप अभ्यर्थियों ने लगाया है. अभ्यर्थियों ने एक सप्ताह के अंदर बहाली की प्रक्रिया शुरू नहीं करने पर आंदोलन का अल्टीमेटम दिया है.

नवंबर 2023 में जारी किया गया था टेंडर

दर्जनों अभ्यर्थी समाहरणालय पहुंचे और भर्ती प्रक्रिया से संबंधित ज्ञापन सौंपा. अभ्यर्थी सुरेंद्र कुमार हेंब्रम, सुनील मरांडी, शिव नारायण साहा, गोपाल आनंद, विक्रम कुमार दास, मिलन रविदास, नवल किशोर सोरेन सहित कई अन्य ने बताया कि नवंबर 2023 में मनरेगा के तहत रोजगार सेवक, कम्प्युटर सहायक, लेखा सहायक, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर की भर्ती के लिए टेंडर जारी किया गया था.

जानकारी देते अभ्यर्थी (Etv Bharat)

बाद में भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया

जारी किए गए टेंडर के अनुसार, उम्मीदवारों को 14 सितंबर से 29 सितंबर, 2023 के बीच अपने आवेदन जमा करने थे. बताया गया कि नवंबर 2023 में रोजगार सेवक (रोजगार सहायक) और कंप्यूटर सहायक के पदों पर भर्ती संविदा के आधार पर पूरी कर ली गई थी. हालांकि, जूनियर और सहायक इंजीनियरों, लेखा सहायकों और प्रखंड कार्यक्रम अधिकारियों की भर्ती के लिए कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी. इसके बाद, एक सार्वजनिक सूचना जारी होने पर, उपायुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक के आदेश से भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया.

उम्मीदवारों ने आंदोलन की दी चेतावनी