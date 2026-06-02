मनरेगा कर्मियों की बहाली पूरी करने में प्रशासन विफल! अभ्यर्थियों ने आंदोलन का दिया अल्टीमेटम
पाकुड़ में मनरेगा कर्मियों की बहाली को लेकर अभ्यर्थियों में काफी नाराजगी है. लोगों ने आंदोलन का अल्टीमेटम दिया है.
Published : June 2, 2026 at 12:30 PM IST
पाकुड़: जिला प्रशासन MGNREGA के तहत दो दर्जन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में विफल रहा है. जिसके कारण दो दर्जन अनुबंध पर बहाल होने वाले अभ्यर्थी समाहरणालय का चक्कर लगाने को मजबूर हैं. यह आरोप अभ्यर्थियों ने लगाया है. अभ्यर्थियों ने एक सप्ताह के अंदर बहाली की प्रक्रिया शुरू नहीं करने पर आंदोलन का अल्टीमेटम दिया है.
नवंबर 2023 में जारी किया गया था टेंडर
दर्जनों अभ्यर्थी समाहरणालय पहुंचे और भर्ती प्रक्रिया से संबंधित ज्ञापन सौंपा. अभ्यर्थी सुरेंद्र कुमार हेंब्रम, सुनील मरांडी, शिव नारायण साहा, गोपाल आनंद, विक्रम कुमार दास, मिलन रविदास, नवल किशोर सोरेन सहित कई अन्य ने बताया कि नवंबर 2023 में मनरेगा के तहत रोजगार सेवक, कम्प्युटर सहायक, लेखा सहायक, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर की भर्ती के लिए टेंडर जारी किया गया था.
बाद में भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया
जारी किए गए टेंडर के अनुसार, उम्मीदवारों को 14 सितंबर से 29 सितंबर, 2023 के बीच अपने आवेदन जमा करने थे. बताया गया कि नवंबर 2023 में रोजगार सेवक (रोजगार सहायक) और कंप्यूटर सहायक के पदों पर भर्ती संविदा के आधार पर पूरी कर ली गई थी. हालांकि, जूनियर और सहायक इंजीनियरों, लेखा सहायकों और प्रखंड कार्यक्रम अधिकारियों की भर्ती के लिए कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी. इसके बाद, एक सार्वजनिक सूचना जारी होने पर, उपायुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक के आदेश से भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया.
उम्मीदवारों ने आंदोलन की दी चेतावनी
उम्मीदवारों ने बताया कि पिछले ढाई वर्षों से वे DC और DDC से मुलाकात कर खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है. उम्मीदवारों ने चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर भर्ती के संबंध में आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई, तो वे आंदोलन करने पर विवश हो जाएंगे.
प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगाः उप विकास आयुक्त
गौरतलब है कि सितंबर 2023 से अब तक, MGNREGA के लिए विभिन्न पदों पर कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया में ढाई साल बीत चुके हैं, फिर भी जिला प्रशासन इस भर्ती प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने में नाकाम रहा है. जब इस मामले में संपर्क किया गया, तो उप विकास आयुक्त अरविंद कुमार लाल ने बताया कि कुछ उम्मीदवारों ने उनसे मुलाकात की और उन्हें स्थिति से अवगत कराया. उन्होंने आगे कहा कि भर्ती प्रक्रिया अब तक पूरी क्यों नहीं हो पाई है, इसका पता लगाने के लिए जांच की जाएगी. जल्द प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा.
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