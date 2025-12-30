ETV Bharat / state

अंतिम चरण में उत्तराखंड पुलिस आरक्षी भर्ती, 12 जनवरी को होगी अभिलेखों की स्क्रूटनी

देहरादून: उत्तराखंड पुलिस विभाग में लंबे समय से रिक्त पड़े आरक्षी पदों पर भर्ती प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंचती नजर आ रही है. उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने शारीरिक नाप-जोख परीक्षा और लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की संयुक्त श्रेष्ठता सूची जारी कर दी है. इसके साथ ही अभ्यर्थियों के अभिलेखों की स्क्रूटनी की तारीख भी तय कर दी गई है, जिसके बाद अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी.

इस भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने से उत्तराखंड पुलिस विभाग को करीब 2000 नए आरक्षी मिलने जा रहे हैं. हालांकि इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया काफी पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन मामला न्यायालय में चले जाने के कारण इसमें लगातार देरी होती रही. अब जब न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिली है, तो आयोग ने भर्ती को दोबारा गति दे दी है.

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कुल 2545 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है. यह सूची शारीरिक नाप-जोख परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर संयुक्त रूप से तैयार की गई, मेरिट के अनुसार जारी की गई है. गौरतलब है कि पुलिस विभाग में आरक्षी पदों पर कुल 2000 नियुक्तियां ही होनी हैं, लेकिन अभिलेखों की जांच के दौरान संभावित कटौती को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त अभ्यर्थियों को सूची में शामिल किया गया है. अभिलेखों की स्क्रूटनी के बाद रिक्त पदों के सापेक्ष अंतिम मेरिट सूची जारी की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों के नाम शामिल होंगे.

आयोग ने सूची में शामिल सभी अभ्यर्थियों को 12 जनवरी 2026 की तारीख दी है. इस दिन अभ्यर्थी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कार्यालय में उपस्थित होकर अपने मूल अभिलेखों की स्क्रूटनी करवा सकेंगे. अभिलेखों के सत्यापन के बाद ही अंतिम चयन प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी.