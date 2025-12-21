ETV Bharat / state

शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी के 2364 पद खाली, मंत्री ने अफसरों को लगाई फटकार, जल्द होगी भर्ती

देहरादून: विद्यालयी शिक्षा विभाग में लंबे समय से लंबित चतुर्थ श्रेणी भर्ती को लेकर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कड़ा रुख अपनाया है. विभाग के विभिन्न कार्यालयों और विद्यालयों में 2364 पद खाली होने पर मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई है. उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी को गंभीर मानते हुए शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए. सेवा शर्तें तय करने के लिए विभागीय समिति गठित करने को कहा गया है. इसके साथ ही प्रयाग पोर्टल और सेवायोजन विभाग से समन्वय कर आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं.

विद्यालयी शिक्षा विभाग में वर्षों से लंबित पड़ी चतुर्थ श्रेणी भर्ती को लेकर अब सरकार सख्त रुख अपनाती नजर आ रही है. मामले में विभागीय मंत्री धन सिंह रावत ने भर्ती प्रक्रिया में हो रही लगातार देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है. साथ ही अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है. उन्होंने साफ शब्दों में निर्देश दिए हैं कि 2364 रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

दरअसल, धन सिंह रावत ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की थी, जिसमें विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों और विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के पद लंबे समय से खाली की बात सामने आई. इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि इन स्थितियों से विभागीय कार्यों के साथ-साथ स्कूलों की व्यवस्थाएं भी प्रभावित हो रही हैं. इसके बावजूद भर्ती प्रक्रिया आगे न बढ़ना बेहद गंभीर मामला माना गया.

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय स्तर पर एक समिति का तत्काल गठन किया जाए, जो चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की सेवा शर्तों को स्पष्ट और ठोस रूप में तय करें. उन्होंने यह भी कहा कि सेवा शर्तों के अभाव में भर्ती प्रक्रिया बार-बार अटकती रही है, जिसे अब किसी भी सूरत में दोहराया नहीं जाना चाहिए.