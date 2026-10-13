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UP में अवर अभियंता के 1536 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू; 03 नवंबर से आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया

UP में अवर अभियंता के 1536 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की तरफ से भर्ती शुरू की गई है. आयोग ने अवर अभियंता (यांत्रिक) और अवर अभियंता (विद्युत) के कुल 1536 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अलग-अलग विज्ञापन जारी किए हैं.

आयोग ने अवर अभियंता (यांत्रिक) के 1156 पदों के लिए और अवर अभियंता (विद्युत) के 380 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं. अवर अभियंता (यांत्रिक) की मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और शुल्क जमा करने की प्रक्रिया 3 नवंबर 2026 से शुरू होगी. अभ्यर्थी 25 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा कर सकेंगे.

शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 2 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है. अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर विज्ञापन, पात्रता एवं आवेदन संबंधी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. अवर अभियंता विद्युत के 380 पदों के लिए आवेदन 6 नवंबर 2026 से होंगे. आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2026 होगी. शुल्क समायोजन और आवेदन संशोधन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है.