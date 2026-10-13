UP में अवर अभियंता के 1536 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू; 03 नवंबर से आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया
मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और शुल्क जमा करने की प्रक्रिया 3 नवंबर 2026 से शुरू होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 6:47 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की तरफ से भर्ती शुरू की गई है. आयोग ने अवर अभियंता (यांत्रिक) और अवर अभियंता (विद्युत) के कुल 1536 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अलग-अलग विज्ञापन जारी किए हैं.
आयोग ने अवर अभियंता (यांत्रिक) के 1156 पदों के लिए और अवर अभियंता (विद्युत) के 380 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं. अवर अभियंता (यांत्रिक) की मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और शुल्क जमा करने की प्रक्रिया 3 नवंबर 2026 से शुरू होगी. अभ्यर्थी 25 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा कर सकेंगे.
शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 2 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है. अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर विज्ञापन, पात्रता एवं आवेदन संबंधी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
अवर अभियंता विद्युत के 380 पदों के लिए आवेदन 6 नवंबर 2026 से होंगे. आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2026 होगी. शुल्क समायोजन और आवेदन संशोधन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है.
आयोग की तरफ से जारी विज्ञापन के मुताबिक, दोनों भर्तियों में वहीं अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET-2025) में शामिल हुए हैं. आयोग द्वारा उन्हें PET-2025 का स्कोर कार्ड जारी किया गया है. मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग PET-2025 के नार्मलाइज्ड स्कोर और मेरिट के आधार पर की जाएगी.
आयोग ने स्पष्ट किया है कि पीईटी-2025 में वास्तविक या नार्मलाइज्ड स्कोर शून्य या उससे कम के आने पर उन अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा. आयोग ने PET-2025 के परिणाम में अंडर स्टिगेशन (UI) और प्रोविजनल श्रेणी में चिह्नित अभ्यर्थियों को भी अंतिम निर्णय होने तक मुख्य परीक्षाओं में आवेदन का सशर्त मौका दिया है.
ऐसे अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग और चयन संबंधी कार्रवाई आयोग स्तर पर चल रही जांच के अंतिम निर्णय के अधीन होगी. इसके पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से इसके पहले युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल महानिदेशालय में कुल 412 पदों पर भर्ती निकाली गई है. इसके आवेदन 16 अक्टूबर से शुरू होंगे. आवेदन की अंतिम तिथि 6 नवम्बर 2026 निर्धारित है.
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