ETV Bharat / state

उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में संविदा पर भर्ती; 161 पूर्व सैनिक पॉइंट्समैन के पद पर होंगे तैनात

जानिए रेलवे विभाग में पॉइंट्समैन को क्या-क्या काम करना होता है.

Photo Credit; ETV Bharat
लखनऊ मंडल और आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट आर्गेनाइजेशन के बीच हुआ समझौता. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 7:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने रेल परिचालन को और अधिक सुरक्षित और सुदृढ़ बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है. मंगलवार मंडल और आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट आर्गेनाइजेशन के बीच एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किया गया. इस समझौते के अंतर्गत 161 पूर्व सैनिकों को प्वाइंट्समैन के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा. इसका उद्देश्य प्वाइंट्समैन श्रेणी में उपलब्ध मानव संसाधन की कमी को दूर करना और रेल परिचालन को और अधिक सुरक्षित एवं प्रभावी बनाना है.

उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा की उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ. उनका कहना है कि पूर्व सैनिक अपने अनुशासन, अनुभव और समर्पण के लिए जाने जाते हैं. उनकी नियुक्ति से न सिर्फ रेलवे के परिचालन कार्यों में दक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि उन्हें सेवा निवृत्ति के बाद फिर से रोजगार का एक सम्मानजनक अवसर भी प्राप्त होगा.

पॉइंट्समैन को करने होते हैं ये काम: उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की इस पहल से पूर्व सैनिकों के पुनर्वास के साथ-साथ रेल सुरक्षा और परिचालन व्यवस्था मजबूत होगी. भूतपूर्व सैनिक जब पॉइंट्समैन के पद पर तैनात होंगे, तो विभिन्न तरह के कामों में तेजी आएगी. रेलवे विभाग में पॉइंट्समैन का काम ट्रेनों को सही ट्रैक पर भेजने के लिए पॉइंट्स (पटरियों के स्विच) बदलना और इंटरलॉकिंग करना होता है. इससे कोई हादसा होने से रोका जा सकता है. इसके अलावा वे ट्रेन के डिब्बे जोड़ने और अलग करने, पटरियों की निगरानी और हॉट एक्सेल जैसी दिक्कतों को देखकर स्टेशन मास्टर को सूचना देते हैं, जिससे ट्रेनें सुरक्षित और समय पर संचालित हो सकें.

पूर्वोत्तर रेलवे में भी हुई थी 106 भर्तियां: बता दें कि उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल से पहले पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल भी अपने यहां संविदा पर प्वांइट्समैन के पद पर पूर्व सैनिकों को रख चुका है. आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गनाइजेशन ने लखनऊ मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर 106 पॉइंट्समैन पदों के लिए योग्य भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध कराए थे. लखनऊ मंडल की ओर से वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबन्धक प्रसन्न कात्यायन और ’आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गनाइजेशन’ (AWPO) के निदेशक कर्नल अनुराग कुमार ने हस्ताक्षर किए थे और फरवरी माह में पॉइंट्समैन तैनात किए गए.

यह भी पढ़ें: यूपी रोडवेज की नई योजना; गांव-गांव दौड़ेगी टैक्स फ्री मिनी बसें, किराया कम, ओला-उबर को करना होगा ये जरूरी काम

TAGGED:

उत्तर रेलवे लखनऊ न्यूज
RAILWAY POINTSMAN RECRUITMENT
NORTHERN RAILWAY POINTSMAN HIRING
रेलवे पॉइंट्समैन पद भर्ती
NORTHERN RAILWAY LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.