ETV Bharat / state

शारीरिक शिक्षकों की बैचवाइज भर्ती के लिए साक्षात्कार, 18 पदों के लिए इस दिन होंगे इंटरव्यू

प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कमल किशोर भारती ने बताया कि, "बुधवार 3 जून को सुबह 10 बजे से भोरंज और नादौन उपरोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिए जाएंगे. वहीं, 4 जून को सुबह 10 बजे से हमीरपुर, बड़सर और सुजानपुर के रोजगार एवं उपरोजगार कार्यालयों में पंजीकृत उम्मीदवारों का साक्षात्कार होगा. जिला हमीरपुर के रोजगार कार्यालयों द्वारा नाम प्रस्तुति के बाद पात्र अभ्यर्थियों को कॉल लेटर भेज दिए गए हैं."

हमीरपुर: स्कूल शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षकों (पीईटी) के 355 पदों की बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया के तहत जिला हमीरपुर में 18 पद भरे जाएंगे. इन पदों के लिए बुधवार 3 जून और गुरुवार, 4 जून 2026 को प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय हमीरपुर में साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे. इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कमल किशोर भारती ने जानकारी जारी करते हुए पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि पर समय पर साक्षात्कार में भाग लेने का आग्रह किया है. उपनिदेशक ने कहा कि जिले में भरे जाने वाले 18 पदों में सामान्य अनारक्षित वर्ग के लिए 5 पद, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 3, ओबीसी वर्ग के लिए 3, ओबीसी बीपीएल के लिए 1, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 4 और एससी बीपीएल और एसटी वर्ग के लिए एक-एक पद आरक्षित हैं.

साथ ही कमल किशोर भारती ने बताया कि निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी प्रदेश के सभी 12 जिलों में बैचवाइज भर्ती के लिए पात्र हैं. उम्मीदवारों को अपने गृह जिले में निर्धारित प्रपत्र पर जिलों की प्राथमिकता भरकर देनी होगी और एक बार दी गई प्राथमिकता में बाद में किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

कॉल लेटर नहीं मिलने पर भी अभ्यर्थी दे सकते हैं इंटरव्यू

कमल किशोर भारती ने कहा कि, "जो अभ्यर्थी 21 अप्रैल 2026 तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करते हैं और भर्ती एवं पदोन्नति नियम 10 जनवरी 2011 के तहत पात्र हैं, वे 3 और 4 जून को सीधे साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं. यदि किसी पात्र उम्मीदवार को कॉल लेटर प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन उसका नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है, तो वह भी साक्षात्कार में उपस्थित हो सकता है."

अधिक जानकारी के लिए उपनिदेशक कार्यालय से कर सकते हैं संपर्क

प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक ने कहा कि, सामान्य वर्ग में 31 दिसंबर 2005 तक के बैच, EWS वर्ग में वर्ष 2006 तक के बैच, SC, ST और OBC वर्ग के 2007 बैच, SC BPL, ST BPL और OBC BPL के 2008 बैच और DWFF श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए हैं. उन्होंने अभ्यर्थियों से सभी मूल प्रमाण पत्र, स्वप्रमाणित प्रतियां और अन्य आवश्यक दस्तावेज साथ लाने की अपील की है. अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय की वेबसाइट या फोन नंबर 01972-222749 पर संपर्क कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: JBT भर्ती परीक्षा 13 से 16 जून तक होगी आयोजित, जानें कब जारी होगा एडमिट कार्ड?

ये भी पढ़ें: सहायक स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित, 813 अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित