उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में निकली नर्सिंग ऑफिसरों की बंपर भर्ती, ऐसे करें अप्लाई

देहरादून: उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में खाली नर्सिंग अधिकारियों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है. राजकीय मेडिकल कॉलेज में खाली 587 नर्सिंग अधिकारियों के पदों पर भर्ती होनी है. जिसके लिए उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने भर्ती संबंधी विज्ञापन जारी कर दी है. साथ ही अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं.

उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों को भरने की कवायद तेजी से चल रही है. इसी कड़ी में चिकित्सा शिक्षा विभाग में खाली पड़े नर्सिंग अधिकारियों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है. इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को अधियाचन भेजा गया था. इसके बाद 17 नवंबर को चयन बोर्ड ने सीधी भर्ती से संबंधित विज्ञप्ति जारी कर दी है.

इसके साथ ही राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग अधिकारियों के खाली 587 पदों पर अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे हैं. जिसमें राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार और पिथौरागढ़ के खाली 480 पद के साथ ही बैकलॉग के 107 पद शामिल हैं. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 27 नवंबर से शुरू हो जाएगी और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 दिसंबर 2025 तय की गई है.

निर्धारित किए गए पद: इस भर्ती के तहत नर्सिंग अधिकारी (महिला) डिप्‍लोमा धारक के लिए 336 पद निर्धारित किए गए हैं. इसी तरह नर्सिंग अधिकारी (महिला) डिग्रीधारक के लिए 144 पद के साथ ही नर्सिंग अधिकारी (पुरुष) डिप्लोमा धारक 75 और नर्सिंग अधिकारी (पुरुष) डिप्‍लोमा धारक के लिए 32 पद भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है.