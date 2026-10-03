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छत्तीसगढ़ में नौकरी की खबर, आत्मानंद स्कूलों में निकली बंपर भर्ती, 1812 पदों पर कर सकते हैं आवेदन

छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट स्कूलों में भर्ती निकली है. जानिए किस विषय के कितने पद हैं.

Vacancies Announced In Atmanand Schools
आत्मानंद स्कूलों में निकली वैकेंसी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 3, 2026 at 5:21 PM IST

3 Min Read
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रायपुर: छत्तीसगढ़ में नौकरी के मोर्चे पर बड़ी खबर है. साय सरकार के शिक्षा विभाग ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट स्कूलों में भर्तियां निकाली है. लोक शिक्षण संचालनालय ने भर्ती से जुड़ा विज्ञापन जारी किया है. इसके तहत प्रदेशभर के आत्मानंद अंग्रेजी स्कूलों में कुल 1812 पदों पर नियुक्ति होगी. यह पद व्याख्याता और सहायक शिक्षक के हैं. विज्ञापन से जुड़ी जानकारी अभ्यर्थी eduportal.cg.nic.in पर हासिल कर सकते हैं.

व्याख्याता के 518, सहायक शिक्षक के 590 पोस्ट पर वैकेंसी

यह भर्ती व्याख्याता और शिक्षकों के लिए निकाली गई है. इसमें व्याख्याता के लिए 518 पद हैं. जबकि सहायक शिक्षक के लिए 590 पोस्ट हैं. वाणिज्य में 104, अंग्रेजी में 65, गणित में 49, भौतिकी में 53, हिंदी में 51, संस्कृत में 47, रसायन शास्त्र में 44 और जीव विज्ञान के 39 पद हैं. इसके अलावा सामाजिक विज्ञान के 52 पद शामिल हैं.

सहायक शिक्षक के लिए जो विज्ञापन निकाला गया है. उसमें अंग्रेजी में 106 पद, कला में 72 पद, गणित में 68 पद, विज्ञान में 56 पद और हिंदी संस्कृत में 34 पद शामिल हैं. इसके अलावा गैर-शैक्षणिक और अन्य पदों में प्राथमिक प्रधानपाठक के 27 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है. पूर्व माध्यमिक प्रधानपाठक के 24, प्रयोगशाला सहायक के 170, ग्रंथपाल के 60, व्यायाम शिक्षक के 50 और कंप्यूटर शिक्षक के 40 पद शामिल हैं.

जानिए कब कर सकते हैं आवेदन ?

1 अक्टूबर 2026 से आवेदन की तिथि शुरू हो गई है. आवेदन की अंतिम तिथि 21 अक्तूबर 2026 रखी गई है. 22 अक्टूबर 2026 से आवेदन में गलतियों का सुधार किया जा सकता है. यह सुधार कार्य 24 अक्टूबर 2026 तक चलेगा. परीक्षा को लेकर एडमिट कार्ड जारी करने की तिथि का भी ऐलान हो गया है. एडिमिट कार्ड 25 अक्टूबर 2026 से 26 अक्टूबर 2026 के बीच जारी होगा. आयुक सीमा, शैक्षणिक योग्यता और अन्य योग्यताओं के लिए उम्मीदवार www.eduportal.cg.nic.in पर जाकर डिटेल चेक कर सकते हैं.

जानिए कब होगी परीक्षा ?

व्याख्याता और सहायक शिक्षक की भर्ती से जुड़ी परीक्षा की संभावित तिथि भी जारी हुई है. इसकी परीक्षाएं 31 अक्टूबर 2026 से 5 नवंबर 2026 के बीच कई पालियों में होगी.

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