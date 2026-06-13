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इजरायल में नर्सों के लिए होम केयरगिवर भर्ती पर चिंता, चिकित्सा प्रकोष्ठ ने मांगी सुरक्षा की गारंटी, राज्यपाल को लिखा पत्र

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ राकेश गुप्ता ने बताया कि इजरायल में होम-केयरगिवर भर्ती यह नाम पर छत्तीसगढ़ की नर्सेस को 3500 पदों में नियुक्ति का ऑफर दिया गया है. इन पदों में इजरायल में होम-केयरगिवर के रूप में लॉन्ड्री में काम करना, खाना बनाना, घर की सफाई करना. इस तरह के कामों को शामिल किया गया है. छत्तीसगढ़ में जीडीए और बीएससी नर्सिंग का कार्य अति महत्वपूर्ण है. इसके लिए रोगी की देखभाल और उचित रोग के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ राकेश गुप्ता ने इजरायल जाने वाली नर्सों की सुरक्षा पर चिंता जताई है. कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इजराइल में होम-केयरगिवर के पदों पर भर्ती हेतु जारी विज्ञापन को लेकर राज्यपाल को पत्र लिखा है.उन्होंने लिखा है कि यदि छत्तीसगढ़ की बीएससी नर्सिंग की बेटियां इजरायल जाती हैं तो उन्हें कानूनी बीमा के साथ ही युद्धग्रस्त क्षेत्र में सुरक्षा का प्रबंध किया जाए.

इजराइल जैसे युद्धग्रस्त क्षेत्र में 3500 पदों की नियुक्ति करना छत्तीसगढ़ की बेटियों के लिए एक बड़ा जोखिम भरा काम है. अन्य कार्यों में इस प्रकार के काम शामिल करना नर्सेस पद की गरिमा का हनन है. ऐसे में प्रदेश के राज्यपाल से हमने निवेदन किया है कि छत्तीसगढ़ की बेटियों के बारे में और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल और उचित पद में बैठे हुए अधिकारियों से इस संबंध में पूछताछ की जाए. यह भी सुनिश्चित की जाए कि वहां पर छत्तीसगढ़ की बेटियां जा रही हैं तो उनकी सुरक्षा कानूनी बीमा और जरूरत पड़ने पर युद्ध ग्रस्त क्षेत्र में उनकी सुरक्षा का प्रबंध किया जाए."





विज्ञापन में है क्या ?



विज्ञापन में जीएनएम, बी.एससी. नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी.एससी. नर्सिंग, नर्स असिस्टेंट और अन्य स्वास्थ्य संबंधी योग्यताओं वाले अभ्यर्थियों को आवेदन हेतु पात्र बताया गया है. विज्ञापन में वर्णित कार्य-दायित्वों में रोगी देखभाल के अतिरिक्त खाना बनाना, घर की सफाई, कपड़े धोना, खरीदारी करना, घरेलू कार्य करना और अन्य विशेष कार्य भी शामिल है.

इजरायल में नर्सों के लिए होम केयरगिवर भर्ती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नर्सिंग एक सम्मानित वैज्ञानिक एवं पेशेवर स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय है. एक नर्स का कार्य रोगियों की शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक देखभाल करना, उपचार में सहयोग देना, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना और रोगी की चिकित्सा आवश्यकताओं का प्रबंधन करना है. नर्सों को वर्षों तक कठिन प्रशिक्षण देकर स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञ बनाया जाता है. ऐसे में उनसे घरेलू सहायक जैसे कार्य करवाना न केवल अनुचित है, बल्कि नर्सिंग व्यवसाय की गरिमा एवं प्रतिष्ठा को भी गंभीर आघात पहुंचाने वाला है.नर्सों को घरेलू कार्यों के लिए नियोजित करना उनके पेशेवर कौशल और योग्यता का अवमूल्यन है. इससे समाज में नर्सिंग पेशे की छवि प्रभावित होगी.प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों को स्वास्थ्य सेवाओं के बजाय घरेलू कार्यों में लगाना उनके पेशेवर अधिकारों का उल्लंघन है.भारत में पहले से ही प्रशिक्षित नर्सों की आवश्यकता है. ऐसे में उन्हें घरेलू सेवाओं के लिए विदेश भेजना देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भी हानिकारक हो सकता है.विज्ञापन में "Special Duties" एवं "Employer की आवश्यकता अनुसार कार्य जैसे अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है. जिससे कार्य के दायरे के असीमित विस्तार और शोषण की आशंका बढ़ती है.वर्तमान में इज़राइल क्षेत्र निरंतर सुरक्षा चुनौतियों, युद्ध एवं सैन्य तनाव की परिस्थितियों से प्रभावित रहा है. ऐसी स्थिति में भारतीय स्वास्थ्यकर्मियों, विशेषकर महिलाओं को भेजना उनकी शारीरिक एवं मानसिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील विषय है.क्या इन अभ्यर्थियों के लिए पर्याप्त कानूनी सुरक्षा, बीमा, आपातकालीन निकासी योजना, कार्यस्थल सुरक्षा, शिकायत निवारण तंत्र और भारतीय दूतावास द्वारा संरक्षण की स्पष्ट व्यवस्था की गई है? इसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है.विज्ञापन में 90% पद महिलाओं हेतु दर्शाए गए हैं. ऐसे में उनकी सुरक्षा, सम्मान एवं कार्यस्थल पर उत्पीड़न से संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान अनिवार्य होने चाहिए.- नर्सिंग शिक्षा का उद्देश्य रोगी देखभाल और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना है न कि प्रशिक्षित नर्सों को घरेलू सहायिका के रूप में कार्य करने के लिए तैयार करना.



छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ राकेश गुप्ता ने मांग की है कि भर्ती प्रक्रिया की तत्काल समीक्षा कराई जाए. नर्सिंग योग्यताधारी अभ्यर्थियों से घरेलू कार्य करवाने संबंधी प्रावधानों को हटाया जाए. नर्सिंग पेशे की गरिमा और पेशेवर पहचान की रक्षा हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जाएँ. इजरायल की वर्तमान सुरक्षा परिस्थितियों को देखते हुए अभ्यर्थियों की सुरक्षा पर विस्तृत मूल्यांकन कराया जाए. भर्ती प्रक्रिया में कार्य की स्पष्ट परिभाषा, सुरक्षा प्रावधान, बीमा, कानूनी संरक्षण एवं आपातकालीन सहायता व्यवस्था सार्वजनिक की जाए. भारतीय नर्सिंग परिषद एवं राज्य नर्सिंग परिषद से इस विषय पर परामर्श लिया जाए.





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