यूपी में आयुष डाॅक्टरों की भर्ती का मामला फिर अटका, एक्सपीरियंस लेटर को लेकर आ रही परेशानी

लखनऊ : पिछले एक साल से आयुष डॉक्टरों की भर्ती लटकी हुई है. अब यह मामला दिन-पर-दिन उलझता जा रहा है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से आयुष डॉक्टर से छह महीने के अनुभव प्रमाण-पत्र की मांग के चलते अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है. स्वास्थ्य विभाग में जमा किसी भी आयुष डॉक्टर के आवेदन फार्म के साथ एक्सपीरियंस लेटर नहीं लगा हुआ है, जिसके कारण अभ्यर्थियों का आवेदन अस्वीकार किया गया है. इसे लेकर दो दिन पहले सीएमओ ऑफिस और मिशन निदेशक को पत्र भेज कर दिशा-निर्देश मांगे गए हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है.



सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने बताया कि शासन के नए निर्देश मिलते ही इंटरव्यू की तारीख तय कर दी जाएगी. अभी के लिए फिलहाल इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, जब तक उच्च अधिकारियों की ओर से कोई और दिशा निर्देश जारी नहीं होता है. हालांकि यह बात सच है कि अभ्यर्थियों को अनुभव प्रमाण पत्र देना जरूरी है. यह एक बेसिक जरूरत है. यह अभ्यर्थी की काबिलियत को दर्शाता है. इसमें किसी भी अभ्यर्थी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए.



सरकारी अस्पतालों में हो रहा आयुष यूनिट का संचालन : बता दें कि पिछले एक साल से यह भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई है. कई बार तारीख निश्चित हुई, लेकिन बार-बार कोई न कोई दिक्कत हो रही है. सरकारी अस्पतालों में आयुष यूनिट का संचालन हो रहा है. इन यूनिटों में आयुष के डॉक्टर नहीं हैं. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने बीते साल दिसंबर में जिले में 21 आयुर्वेद डॉक्टरों की भर्ती का फैसला लिया था. पहली बार इंटरव्यू में शामिल होने से पहले डॉक्टरों को फार्म भरकर सीएमओ ऑफिस में जमा कराया गया था.