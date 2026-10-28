हिमाचल के सरकारी CBSE स्कूलों में 3100 शिक्षकों की भर्ती को मिली मंजूरी, जानें कितना मिलेगा मानदेय?
दूसरे चरण में अंग्रेजी-गणित के 600 और अन्य विषयों के 2,500 शिक्षक होंगे नियुक्त. इन पदों पर चयन के लिए HPRCA प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करेगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 6:23 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत पढ़ाई को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार ने 3,100 शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दी है. भर्ती के दूसरे चरण में अंग्रेजी, गणित सहित विभिन्न विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. चयनित शिक्षकों को 30 हजार रुपये प्रतिमाह निश्चित मानदेय दिया जाएगा. इन पदों पर चयन हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगा.
सरकार ने अंग्रेजी और गणित शिक्षकों के पदों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को भी अनिवार्य योग्यता बनाया है. सरकार के इस फैसले से सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाने और पढ़ाई के स्तर में सुधार लाने की उम्मीद है. भर्ती को दो श्रेणियों में बांटा गया है. प्रोफेशनल अंग्रेजी एवं गणित शिक्षक उप-योजना के तहत 600 पद भरे जाएंगे, जबकि निश्चित मानदेय पर शिक्षकों की नियुक्ति की योजना के तहत 2,500 पदों को मंजूरी दी गई है.
अंग्रेजी-गणित के 600 शिक्षक होंगे नियुक्त
पहली श्रेणी में अंग्रेजी के 240 और गणित के 360 शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे. इन शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी अनिवार्य होगी. सरकार का जोर सीबीएसई स्कूलों में इन दोनों प्रमुख विषयों के लिए योग्य शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर है.
अन्य विषयों के 2,500 पदों को मंजूरी
दूसरी योजना के तहत हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, संस्कृत, कंप्यूटर, संगीत, वाणिज्य, शारीरिक शिक्षा और ललित कला सहित विभिन्न विषयों के 2,500 शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे.
विषयवार पदों का ब्योरा इस प्रकार है.
• हिंदी: 240
• राजनीति विज्ञान: 199
• इतिहास: 199
• अर्थशास्त्र: 202
• भौतिक विज्ञान: 120
• रसायन विज्ञान: 120
• जीव विज्ञान: 240
• संस्कृत: 240
• कंप्यूटर: 120
• संगीत: 120
• वाणिज्य: 240
• शारीरिक शिक्षा: 240
• ललित कला: 220
इन पदों पर चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा. चयनित शिक्षकों को 30 हजार रुपये प्रतिमाह निश्चित मानदेय मिलेगा.
सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने पर जोर
प्रदेश में सरकारी स्कूलों को सीबीएसई पाठ्यक्रम से जोड़ने की प्रक्रिया के बीच विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की उपलब्धता महत्वपूर्ण हो गई है. सरकार के अनुसार, इस भर्ती का उद्देश्य स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था को मजबूत करना, विषयवार शिक्षकों की कमी दूर करना और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना है.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है. सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करना शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. सरकार स्कूलों के बुनियादी ढांचे, शिक्षण मानकों और विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों में सुधार के लिए भी प्रयास कर रही है".
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