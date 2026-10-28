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हिमाचल के सरकारी CBSE स्कूलों में 3100 शिक्षकों की भर्ती को मिली मंजूरी, जानें कितना मिलेगा मानदेय?

हिमाचल सरकारी CBSE स्कूल शिक्षक भर्ती ( ETV Bharat FILE )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत पढ़ाई को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार ने 3,100 शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दी है. भर्ती के दूसरे चरण में अंग्रेजी, गणित सहित विभिन्न विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. चयनित शिक्षकों को 30 हजार रुपये प्रतिमाह निश्चित मानदेय दिया जाएगा. इन पदों पर चयन हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगा.

सरकार ने अंग्रेजी और गणित शिक्षकों के पदों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को भी अनिवार्य योग्यता बनाया है. सरकार के इस फैसले से सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाने और पढ़ाई के स्तर में सुधार लाने की उम्मीद है. भर्ती को दो श्रेणियों में बांटा गया है. प्रोफेशनल अंग्रेजी एवं गणित शिक्षक उप-योजना के तहत 600 पद भरे जाएंगे, जबकि निश्चित मानदेय पर शिक्षकों की नियुक्ति की योजना के तहत 2,500 पदों को मंजूरी दी गई है.

अंग्रेजी-गणित के 600 शिक्षक होंगे नियुक्त पहली श्रेणी में अंग्रेजी के 240 और गणित के 360 शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे. इन शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी अनिवार्य होगी. सरकार का जोर सीबीएसई स्कूलों में इन दोनों प्रमुख विषयों के लिए योग्य शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर है. अन्य विषयों के 2,500 पदों को मंजूरी दूसरी योजना के तहत हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, संस्कृत, कंप्यूटर, संगीत, वाणिज्य, शारीरिक शिक्षा और ललित कला सहित विभिन्न विषयों के 2,500 शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे.