बिजली निगमों में 2005 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू, जुलाई में भरे जाएंगे ऑनलाइन आवेदन
कनिष्ठ अभियंता के 869, कनिष्ठ लेखाकार के 371 और कनिष्ठ सहायक के 765 पदों पर होगी भर्ती.
Published : June 25, 2026 at 2:24 PM IST
जयपुर : प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह बड़ी खबर है. राजस्थान राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने प्रदेश के पांच बिजली निगमों के लिए विभिन्न संवर्गों के कुल 2,005 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है. बिजली कंपनियों में कनिष्ठ अभियंता (इलेक्ट्रिकल) के 727 पदों, कनिष्ठ अभियंता (मैकेनिकल) के 110 पदों, कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के 32 पदों, कनिष्ठ लेखाकार के 371 पदों और कनिष्ठ सहायक/वाणिज्यिक सहायक-द्वितीय के 765 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है. कुल 2005 पदों पर भर्ती होगी. इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जुलाई में शुरू होगी.
बिजली तंत्र होगा मजबूत, युवाओं को मिलेगा रोजगार : ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार प्रदान करने और कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखने के लिए प्रतिबद्ध है. इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा की गई बजट घोषणा के अनुरूप बिजली निगमों में 2,005 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है. राज्य में बिजली तंत्र के सुदृढ़ीकरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए नई भर्तियां सीधी भर्ती प्रक्रिया के जरिए की जा रही हैं.
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ऑनलाइन प्रक्रिया से आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी : ऊर्जा मंत्री नागर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा की गई भर्ती संबंधी घोषणाओं के अनुसरण में राज्य की पांचों बिजली कंपनियों (उत्पादन निगम, प्रसारण निगम, जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम) के विभिन्न संवर्गों के पदों से जुड़ने के लिए इच्छुक योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन मांगें गए हैं. योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकेगें.
तीन दिन पहले तकनीशियन भर्ती का परिणाम जारी : उन्होंने बताया कि तीन दिन पहले 22 जून को ही तकनीशियन-तृतीय के 2,163 पदों पर भर्ती का अंतिम परिणाम जारी किया गया है. जिनके नियुक्ति आदेश जारी कर तुरंत 2,005 रिक्तियों के लिये यह नई भर्ती शुरू की गई है. विज्ञापन के अनुसार सभी पदों के लिए जुलाई, 2026 से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है.
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इन वेबसाइट पर मिलेगी विस्तृत जानकारी इच्छुक अभ्यर्थी www.energy.rajasthan.gov.in, www.energy.rajasthan.gov.in/rrvun, www.energy.rajasthan.gov.in/rrvpn, www.energy.rajasthan.gov.in/jvvnl, www.energy.rajasthan.gov.in/jdvvnl और www.energy.rajasthan.gov.in/avvnl पर जाकर लिंक के जरिए आवेदन कर सकेंगे. उन्होंने आवेदन संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को इन वेबसाइट से जुड़े रहने की सलाह दी है.