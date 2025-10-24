ETV Bharat / state

हरियाणा में पर्यावरण, तकनीकी शिक्षा और कृषि विभागों में भर्तियों की बहार, HPSC ने वेरिफिकेशन और परीक्षा की तारीखें की जारी

HPSC JOBS In Haryana: हरियाणा में वैज्ञानिक, सहायक पर्यावरण अभियंता और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए 25 नवंबर को परीक्षा आयोजित की जायेगी.

HPSC JOBS In Haryana
हरियाणा में सरकारी नौकरी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 24, 2025 at 1:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पंचकूला: हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में वैज्ञानिक बी (ग्रुप-बी) और सहायक पर्यावरण अभियंता (ग्रुप-बी) के पदों के लिए विषय ज्ञान परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया गया है. विज्ञापन संख्या 04/2025 और शुद्धि पत्र 25 सितंबर 2025 और सहायक पर्यावरण अभियंता के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 20/2025 के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा संबंधी जानकारी दी गई है. आयोग ने उक्त दोनों पदों के लिए विषय ज्ञान परीक्षा 25 नवंबर 2025, (मंगलवार) को आयोजित करने का फैसला किया है.

असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉलेज कैडर) के पद: हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा पॉलिटिकल साइंस और कंप्यूटर साइंस विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉलेज कैडर) के पदों के लिए आगामी जानकारी को भी सार्वजनिक किया गया है. इसमें विषय ज्ञान परीक्षा में उपस्थित हुए और 35% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के लिए उनके दस्तावेज सत्यापन बारे में बताया गया है. 6 नवंबर 2025, (गुरुवार) को विषय पॉलिटिकल साइंस के लिए रोल नंबर संख्या के अनुसार दो पालियों में रिपोर्टिंग समय सुबह 9 बजे और दोपहर 12:30 बजे है, जबकि 7 नवंबर (शुक्रवार) को विषय कंप्यूटर साइंस के लिए रिपोर्टिंग समय सुबह 9 बजे निर्धारित है.

दस्तावेजों सहित आयोग कार्यालय पहुंचे अभ्यर्थी: ऐसे सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने आवेदन पत्र, नेट प्रमाणपत्र (जैसा दावा किया गया/अपलोड किया गया है), नेट अंक-पत्र, उक्त नेट परीक्षा के लिए श्रेणी-वार कट-ऑफ, सभी मूल शैक्षिक दस्तावेज, अंक-पत्र और डिग्री, उक्त सहायक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी का एक सेट और एक पासपोर्ट आकार का फोटो आदि के साथ उपरोक्त निर्धारित तिथि और समय पर आयोग कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित हों.

निर्धारित तिथि और समय पर पहुंचना जरूरी: यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि और समय पर दस्तावेज सत्यापन के लिए आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो आयोग उनके उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर उनकी पात्रता के संबंध में निर्णय लेगा. विज्ञापन के खंड 16 (vii) के अनुसार अपलोड न किए गए किसी भी दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा.

हरियाणा या अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग: हरियाणा या अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में उन्हें सामान्य श्रेणी के लिए सभी पात्रता शर्तों (आयु, शैक्षिक योग्यता, सामान्य श्रेणी के लिए अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड सहित) का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा. इसमें उनके द्वारा उत्तीर्ण सहायक प्रोफेसर के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (सामान्य श्रेणी में) भी शामिल है. साथ ही (क) नेट प्रमाणपत्र (जैसा दावा किया गया/अपलोड किया गया है), (ख) नेट अंक-पत्र, (ग) उक्त नेट परीक्षा के लिए श्रेणीवार कट ऑफ अंक आदि भी प्रस्तुत करने होंगे, ताकि उन्हें सामान्य श्रेणी में शामिल किया जा सके. बताया गया कि तिथि परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा.

ये भी पढ़ें-सामाजिक-आर्थिक आधार पर नौकरी पाये सरकारी कर्मचारियों को मिला भरोसा, केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल बोले- 'नहीं जाने देंगे नौकरी'

TAGGED:

हरियाणा लोक सेवा आयोग
हरियाणा में सरकारी नौकरी
ASSISTANT PROFESSOR JOB IN HARYANA
GOVERNMENT JOBS IN HARYANA
HPSC JOBS IN HARYANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

Explainer: अमेरिका-चीन-ट्रेड वार, आखिर चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल क्यों किया, जानें सबकुछ

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.