हरियाणा में पर्यावरण, तकनीकी शिक्षा और कृषि विभागों में भर्तियों की बहार, HPSC ने वेरिफिकेशन और परीक्षा की तारीखें की जारी

पंचकूला: हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में वैज्ञानिक बी (ग्रुप-बी) और सहायक पर्यावरण अभियंता (ग्रुप-बी) के पदों के लिए विषय ज्ञान परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया गया है. विज्ञापन संख्या 04/2025 और शुद्धि पत्र 25 सितंबर 2025 और सहायक पर्यावरण अभियंता के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 20/2025 के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा संबंधी जानकारी दी गई है. आयोग ने उक्त दोनों पदों के लिए विषय ज्ञान परीक्षा 25 नवंबर 2025, (मंगलवार) को आयोजित करने का फैसला किया है.

असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉलेज कैडर) के पद: हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा पॉलिटिकल साइंस और कंप्यूटर साइंस विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉलेज कैडर) के पदों के लिए आगामी जानकारी को भी सार्वजनिक किया गया है. इसमें विषय ज्ञान परीक्षा में उपस्थित हुए और 35% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के लिए उनके दस्तावेज सत्यापन बारे में बताया गया है. 6 नवंबर 2025, (गुरुवार) को विषय पॉलिटिकल साइंस के लिए रोल नंबर संख्या के अनुसार दो पालियों में रिपोर्टिंग समय सुबह 9 बजे और दोपहर 12:30 बजे है, जबकि 7 नवंबर (शुक्रवार) को विषय कंप्यूटर साइंस के लिए रिपोर्टिंग समय सुबह 9 बजे निर्धारित है.

दस्तावेजों सहित आयोग कार्यालय पहुंचे अभ्यर्थी: ऐसे सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने आवेदन पत्र, नेट प्रमाणपत्र (जैसा दावा किया गया/अपलोड किया गया है), नेट अंक-पत्र, उक्त नेट परीक्षा के लिए श्रेणी-वार कट-ऑफ, सभी मूल शैक्षिक दस्तावेज, अंक-पत्र और डिग्री, उक्त सहायक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी का एक सेट और एक पासपोर्ट आकार का फोटो आदि के साथ उपरोक्त निर्धारित तिथि और समय पर आयोग कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित हों.