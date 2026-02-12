ETV Bharat / state

रायगढ़ में इन पदों पर होंगी भर्तियां, महिला एवं बाल विकास विभाग ने निकाली वैकेंसी

जिन पदों पर भर्तियां होनी हैं वो सभी संविदा पद हैं.

RECRUITMENT IN RAIGARH
रायगढ़ में इन पदों पर होंगी भर्तियां (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 12, 2026 at 12:55 PM IST

रायगढ़: महिला एवं बाल विकास विभाग में एक साथ कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं. अपनी योग्यता के मुताबिक आवेदक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. जिन पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं उन पदों पर संविदा के तहत बहाली होगी. नौकरी पाने वालों को संविदा नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा.

भर्ती से जुड़ी जरूरी बातें

  • आनलाइन आवेदन किया जा सकता है.
  • आवेदन करने की अंतिम तारीख 24 फरवरी है.
  • आवेदक अधिक जानकारी के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, रायगढ़ से संपर्क कर सकते हैं.

इन पदों पर होगी भर्तियां

आवासीय अधीक्षक: इस पद के लिए शासकीय और प्राइवेट परियोजना या कार्यक्रम में महिलाओं से संबंधित क्षेत्र में 5 साल के कार्य का अनुभव होना चाहिए. आवेदक के पास लॉ, सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान या फिर मनोविज्ञान विषय में डिग्री होनी चाहिए.

कार्यालय सहायक: इस पद के लिए आवेदक को किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए. आवेदक को कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए. एमएस ऑफिस में काम करने का अनुभव होना चाहिए.

बहुद्देशीय सहायक: इस पद के लिए आवेदक को आठवीं पास होना चाहिए.

रसोइया: इस पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल पास होना चाहिए.

सुरक्षा गार्ड, चौकीदार: इस पद के लिए आठवीं पास होना चाहिए.

पद अनुसार वेतनमान

  • आवासीय अधीक्षक का मासिक वेतन - 20900
  • कार्यालय सहायक का वेतन - 16310
  • बहुद्देशीय सहायक का वेतन - 11720
  • रसोइया का वेतन - 6135
  • सुरक्षा गार्ड और चौकीदार का वेतन - 11360 होगा.

