बिजली निगमों में भर्ती: इलेक्ट्रीशियन, पॉवर इलेक्ट्रीशियन, वायरमेन, लाइनमैन, एसबीए ट्रेड के 2073 अभ्यर्थी चयनित
इस साल फरवरी में हुई थी मुख्य परीक्षा, अप्रैल में किया गया दस्तावेज सत्यापन.
Published : June 23, 2026 at 9:37 AM IST
जयपुर: राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने प्रदेश के बिजली निगमों में तकनीशियन-तृतीय (आईटीआई) की 2073 रिक्तियों पर इलेक्ट्रिशियन, पॉवर इलेक्ट्रीशियन, वायरमेन, लाइनमैन और एसबीए में आईटीआई योग्यता धारकों की भर्ती का अंतिम परिणाम जारी कर दिया. यह परिणाम बिजली निगमों के वेबसाइट पर अपलोड किया है. ग्रुप II, ग्रुप III और ग्रुप IV का अंतिम परिणाम पहले जारी किया जा चुका है. चयनित अभ्यर्थियों को उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस से भी सूचित कर दिया है. नियुक्ति आदेश संबंधित बिजली निगम की ओर से अलग से जारी किए जाएंगे. तकनीशियन के कुल 2,163 पदों में से राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के 150, जयपुर विद्युत वितरण निगम के 603, अजमेर विद्युत वितरण निगम के 498 और जोधपुर विद्युत वितरण निगम के 912 पद शामिल हैं.
अभियंताओं के 271 पदों पर भर्ती पहले हुई: ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि बिजली निगमों में भर्ती प्रक्रिया को गति देते हुए सीमित समय में अभियंताओं के 271 पदों और तकनीशियन-तृतीय (आईटीआई), आपरेटर-तृतीय (आईटीआई), प्लांट अटेंडेंट-तृतीय (आईटीआई) के कुल 2,163 सहित कुल 2434 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है.
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पिछले साल हुई थी प्री: मंत्री ने बताया कि भर्ती के लिए ऑनलाइन प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा 24 से 27 नवंबर, 2025 तक ली गई थी. इसमें 1,06,770 अभ्यर्थी शामिल हुए थे. मुख्य परीक्षा 23 फरवरी 2026 को हुई. मुख्य परीक्षाओं में सफल घोषित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन 1 से 17 अप्रैल तक और 23 अप्रैल 2026 को जयपुर में किया गया. दस्तावेज सत्यापन के लिए ग्रुप-I में 4501, ग्रुप-II में 63, ग्रुप-III में 51 एवं ग्रुप-IV में 61, कुल 4,676 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था.
अब 2,005 नई भर्ती की प्रक्रिया होगी शुरू: अब अंतिम रूप से चयनित 2073 अभ्यर्थियों की सूची विद्युत निगमों की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है.ऊर्जा मंत्री नागर ने बताया कि 2,434 रिक्तियों को भरने के प्रक्रियाधीन भर्ती अब पूरी हो चुकी है. अब प्रदेश के युवाओं को ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाने के लिए बिजली निगमों में कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ लेखाकार, कनिष्ठ सहायक, वाणिज्यिक सहायक-द्वितीय की 2,005 नई रिक्तियों को भरने के लिए नई भर्ती प्रक्रिया भी इस महीने में ही शुरू की जाएगी.
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