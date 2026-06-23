ETV Bharat / state

बिजली निगमों में भर्ती: इलेक्ट्रीशियन, पॉवर इलेक्ट्रीशियन, वायरमेन, लाइनमैन, एसबीए ट्रेड के 2073 अभ्यर्थी चयनित

विद्युत भवन, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने प्रदेश के बिजली निगमों में तकनीशियन-तृतीय (आईटीआई) की 2073 रिक्तियों पर इलेक्ट्रिशियन, पॉवर इलेक्ट्रीशियन, वायरमेन, लाइनमैन और एसबीए में आईटीआई योग्यता धारकों की भर्ती का अंतिम परिणाम जारी कर दिया. यह परिणाम बिजली निगमों के वेबसाइट पर अपलोड किया है. ग्रुप II, ग्रुप III और ग्रुप IV का अंतिम परिणाम पहले जारी किया जा चुका है. चयनित अभ्यर्थियों को उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस से भी सूचित कर दिया है. नियुक्ति आदेश संबंधित बिजली निगम की ओर से अलग से जारी किए जाएंगे. तकनीशियन के कुल 2,163 पदों में से राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के 150, जयपुर विद्युत वितरण निगम के 603, अजमेर विद्युत वितरण निगम के 498 और जोधपुर विद्युत वितरण निगम के 912 पद शामिल हैं. अभियंताओं के 271 पदों पर भर्ती पहले हुई: ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि बिजली निगमों में भर्ती प्रक्रिया को गति देते हुए सीमित समय में अभियंताओं के 271 पदों और तकनीशियन-तृतीय (आईटीआई), आपरेटर-तृतीय (आईटीआई), प्लांट अटेंडेंट-तृतीय (आईटीआई) के कुल 2,163 सहित कुल 2434 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है. पढ़ें:सहायक अभियंता प्रारंभिक परीक्षा-2024 का परिणाम घोषित, 2413 अभ्यर्थी अस्थाई रूप से सफल