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बिहार विधान परिषद में अब सीधे नहीं होगी बहाली, जानें किसे मिलेगी जिम्मेदारी

बिहार विधान परिषद ( ETV Bharat )

पटना : बिहार विधान परिषद सचिवालय में नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अब अलग-अलग श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए अलग-अलग चयन एजेंसियों की जिम्मेदारी तय करने का प्रस्ताव भेजा गया है. विधान परिषद के कार्यकारी सभापति प्रो. रामवचन राय ने इस संबंध में राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है.

किस पद पर कौन करेगा नियुक्ति?