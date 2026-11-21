बिहार विधान परिषद में अब सीधे नहीं होगी बहाली, जानें किसे मिलेगी जिम्मेदारी
Recruitment in Bihar Legislative Council: बिहार विधान परिषद में अब BPSC-BSSC से होगी बहाली, कार्यकारी सभापति ने सरकार को भेजा प्रस्ताव. रिपोर्ट- धर्मेंद्र सिन्हा.
Published : November 21, 2026 at 7:52 AM IST
पटना : बिहार विधान परिषद सचिवालय में नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अब अलग-अलग श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए अलग-अलग चयन एजेंसियों की जिम्मेदारी तय करने का प्रस्ताव भेजा गया है. विधान परिषद के कार्यकारी सभापति प्रो. रामवचन राय ने इस संबंध में राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है.
किस पद पर कौन करेगा नियुक्ति?
प्रस्ताव के मुताबिक, विधान परिषद सचिवालय में समूह 'ख' के पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के माध्यम से नियुक्ति होगी. वहीं, समूह 'ग' के पदों पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) को जिम्मेदारी देने की बात कही गई है. इसके अलावा सुरक्षा प्रहरी के पदों पर केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) के माध्यम से बहाली कराने का प्रस्ताव है.
मुख्यमंत्री की पहल के बाद आगे बढ़ा मामला
दरअसल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से भी विधानसभा और विधान परिषद में होने वाली नियुक्तियों को चयन आयोगों के माध्यम से कराने की पहल की गई थी. इसके बाद विधान परिषद के कार्यकारी सभापति की ओर से प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजा गया है. हालांकि, अभी इस प्रस्ताव पर सरकार की अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है.
नियुक्तियों को लेकर पहले से चल रहा था विवाद
बिहार विधान परिषद सचिवालय में पिछले कुछ समय से नियुक्तियों को लेकर सवाल उठ रहे थे. वर्ष 2023 और 2025 में अलग-अलग पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे. इसके बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी कर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिए गए. लेकिन बाद में परीक्षा प्रक्रिया, चयनित अभ्यर्थियों की दक्षता और परीक्षा एजेंसी की भूमिका को लेकर शिकायतें सामने आने लगीं.
52 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया हुई रद्द
भर्ती विवाद के बीच 19 नवंबर 2026 को विधान परिषद सचिवालय ने बड़ा फैसला लिया. विज्ञापन संख्या 02/2025 के तहत डाटा एंट्री ऑपरेटर के 35, निम्न वर्गीय लिपिक (LDC) के 10 और निजी सहायक (PA) के 7 पदों पर हुई नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी गई. इस तरह कुल 52 पदों की भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी गई.
दोबारा परीक्षा में शामिल नहीं हुए अभ्यर्थी
नियुक्तियों पर उठे सवालों के बाद चयनित अभ्यर्थियों को दोबारा दक्षता जांच का मौका दिया गया था. 18 नवंबर को आयोजित दोबारा परीक्षा में कुल 50 चयनित अभ्यर्थियों में से एक भी अभ्यर्थी शामिल नहीं हुआ. इसके बाद सचिवालय की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने का निर्णय लिया गया.
परीक्षा एजेंसी की भूमिका पर भी उठे थे सवाल
इस पूरे मामले में परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी की भूमिका भी सवालों के घेरे में रही. आरोप सामने आए कि संबंधित एजेंसी को पटना हाईकोर्ट की ओर से एक दूसरे भर्ती मामले में पहले ही तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जा चुका था. इसके बाद विधान परिषद सचिवालय की भर्ती प्रक्रिया में एजेंसी को जिम्मेदारी दिए जाने पर सवाल उठने लगे थे.
सुरक्षा प्रहरी के 56 पदों पर भी विवाद
विधान परिषद सचिवालय में सुरक्षा प्रहरी के 56 पदों पर हुई भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठे थे. इन पदों के लिए विज्ञापन संख्या 03/2023 के तहत भर्ती निकाली गई थी. अब नई व्यवस्था के प्रस्ताव में सुरक्षा प्रहरी की नियुक्ति केंद्रीय चयन पर्षद के माध्यम से कराने की बात कही गई है.
पहले किसके कार्यकाल में हुई थी बहाली?
विधान परिषद सचिवालय में विवादों में आई नियुक्तियों की प्रक्रिया पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल में शुरू हुई थी. वर्ष 2023 और 2025 में विज्ञापन जारी किए गए थे. बाद में वर्ष 2026 में नियुक्ति पत्र वितरण तक प्रक्रिया पहुंची. लेकिन नियुक्तियों को लेकर शिकायतें सामने आने के बाद जांच और दोबारा दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी.
अब सरकार की मंजूरी का इंतजार
फिलहाल कार्यकारी सभापति की ओर से प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है. अब सरकार के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हैं. अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो भविष्य में विधान परिषद सचिवालय की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. अलग-अलग पदों के लिए चयन आयोगों की जिम्मेदारी तय होने से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की कोशिश होगी. हालांकि, नई व्यवस्था कब से लागू होगी और पहले से लंबित नियुक्तियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह सरकार के फैसले के बाद ही स्पष्ट होगा.
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