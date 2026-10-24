खुशखबरी! प्राथमिक शिक्षकों के खाली पदों पर जल्द होगी भर्ती, जानिए क्या है प्लानिंग
वर्तमान में तमाम जिलों में बेसिक शिक्षकों के करीब 400 से अधिक पद खाली हैं. जिन्हें भरने का काम शुरू किया जाएगा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 24, 2026 at 6:37 PM IST
देहरादून: प्राथमिक शिक्षा विभाग के तहत तमाम जिलों में बेसिक शिक्षकों के खाली पदों पर जल्द भर्ती की जायेगी. इसके लिये विभागीय अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे दिये गये हैं. इसके साथ ही, राजकीय इण्टर काॅलेजों में प्रधानाचार्यों के खाली पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया को भी जल्द पूरा करने के निर्देश शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को दिये हैं. विद्यालयी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शनिवार को शासकीय आवास पर विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली.
बैठक के दौरान मंत्री ने प्राथमिक शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि वर्तमान में तमाम जिलों में बेसिक शिक्षकों के करीब 400 से अधिक पद खाली हैं. जिन पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जायेगी, ताकि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके. विभागीय मंत्री ने शिक्षकों के समायोजन के निर्देश देते हुये कहा कि कई विद्यालयों में छात्र संख्या कम हैं, लेकिन वहा जरूरत से ज्यादा शिक्षक तैनात है. ऐसे में इन विद्यालयों के शिक्षकों को उन स्कूलों में भेजा जाय जहां पर छात्र संख्या अधिक है लेकिन पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं.
बैठक में धन सिंह रावत ने राजकीय इण्टर काॅलेजों में प्रधानाचार्यों के खाली पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये. जिससे खाली पदों पर प्रधानाचार्यों की शीघ्र तैनाती की जा सके. जिससे विद्यालयों में शैक्षणिक व प्रशासनिक गतिविधियों को और अधिक बेहतर हो सकेगी. इसके अलावा, मंत्री ने विभागीय तमाम योजनाओं के समीक्षा कर अधिकारियों को भूमि-पूजन, शिलान्यास, उद्घाटन एवं लोकार्पण करने के भी निर्देश दिये.
बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा प्रदेश के हर जिले के ब्लाॅक स्तर पर एक-एक विद्यालय में खेल मैदान का निर्माण किया जायेगा. जिसके लिये भूमि शिक्षा विभाग अपने विद्यालय परिसरों में उपलब्ध करायेगा. इसके लिए जल्द ही खेल एवं युवा कल्याण विभाग के साथ एक एमओयू किया जायेगा. जिसकी एसओपी तैयार करने के निर्देश विभगाीय अधिकारियों को दे दिये गये हैं. इससे पूर्व विभागीय मंत्री की पहल पर प्रादेशिक खेलों के लिये युवा कल्याण विभाग तथा शिक्षा विभाग का वार्षिक खेल कैण्डर लागू किया जा चुका है.
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