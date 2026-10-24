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खुशखबरी! प्राथमिक शिक्षकों के खाली पदों पर जल्द होगी भर्ती, जानिए क्या है प्लानिंग

शिक्षा विभाग समीक्षा बैठक ( ETV Bharat )

बैठक के दौरान मंत्री ने प्राथमिक शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि वर्तमान में तमाम जिलों में बेसिक शिक्षकों के करीब 400 से अधिक पद खाली हैं. जिन पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जायेगी, ताकि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके. विभागीय मंत्री ने शिक्षकों के समायोजन के निर्देश देते हुये कहा कि कई विद्यालयों में छात्र संख्या कम हैं, लेकिन वहा जरूरत से ज्यादा शिक्षक तैनात है. ऐसे में इन विद्यालयों के शिक्षकों को उन स्कूलों में भेजा जाय जहां पर छात्र संख्या अधिक है लेकिन पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं.